США готують рекордний оборонний бюджет: яку допомогу отримає Україна

Лідери Конгресу у неділю, 7 грудня, представили законопроєкт про оборонну політику США. У ньому закладені рекордні кошти, у тому числі є стаття військової допомоги Україні.

Скільки коштів на допомогу Україні?

На національну безпеку наступного року США планують спрямувати 901 мільярд доларів, передає 24 Канал з посиланням на Reuters.

Бюджет Міністерства оборони пропонується на 8 мільярдів доларів більший від суми, яку раніше запитував для відомства президент Дональд Трамп.

Водночас у законопроєкті заплановані кошти для військової допомоги Україні на наступні два роки – загальною сумою 800 мільйонів доларів.

Законодавство поновлює дію Ініціативи підтримки безпеки України, передбачивши фінансування у розмірі 400 мільйонів доларів на рік на 2026 та 2027 фінансові роки,

Очільника Пентагону також планують зобов'язати робити доповіді Палаті представників і Сенату щодо надання Україні розвідувальних даних.

Важливо! Разом з тим Конгрес хоче отримувати у майбутньому частіші звіти про внески інших союзників у підтримку України, зокрема, відстежуватимуть допомогу Європи Києву, відзначає Fox News.

Що ще передбачає законопроєкт?

Масштабний законопроєкт містить до 3 000 сторінок. У ньому закладені різноманітні витрати, зокрема підвищення зарплати для військовослужбовців рядового складу на 4%,

За словами спікера Палати представників Майка Джонсона, він просуватиме порядок денний Трампа.

Цьогорічний закон допомагає просувати порядок денний миру через силу президента Трампа та республіканців, закріплюючи 15 виконавчих указів Трампа, зміцнюючи кордон, відновлюючи оборонно-промислову базу та повертаючи бойовий дух,

– зазначив Джонсон.

У документі є типові положення про закупівлі військової техніки та посилення конкуренції із суперниками, такими як Китай і Росія. Але водночас законопроєкт зосереджений на скороченні програм, які Трамп критикував. Це стосується ініціатив зі сфери різноманітності, рівності та інклюзії.

Також він передбачає розгортання військових на південно-західному кордоні США для перехоплення наркотиків та мігрантів без документів.

Варто знати! Розглянути законопроєкт у Палаті представників хочуть уже цього тижня. Потім він вирушить на голосування в Сенат, після чого буде переданий на стіл Трампа для підпису.

Що відомо про допомогу США Україні?