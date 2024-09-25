Податок за продаж квартири: чи треба платити військовий збір

Враховуючи, що продаж майна це теж джерело отримання доходу, постає питання чи треба платити з нього військовий збір. Ситуація не така однозначна.

Чи сплачується військовий збір при продажі квартири

У ДПС України повідомили, що, якщо особа продає своє майно, платити військовий збір у розмірі 1,5% не потрібно.

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Відтак, не є об’єктом оподаткування військовим збором сума доходу, отримана фізичною особою – резидентом від операцій з продажу нерухомого майна відповідно до п. 172.1 ст. 172 розд. ІV ПКУ,

– написали там.

Проте дохід за майно оподатковується, якщо для особи він є джерелом щомісячного заробітку. До такого прибутку можна віднести здачу житла в оренду.

Натомість загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід фізичної особи – резидента, до якого включається і частина доходу від операцій з майном, розмір якої визначається згідно з положеннями ст. 172 (крім п. 172.1) розд. ІV ПКУ, то сума такого доходу оподатковується збором за ставкою 1,5%,

– написали у ДПС.

Тож продаж квартири не оподатковується, а от за здачу її в оренду доведеться заплатити 1,5% військового збору.



