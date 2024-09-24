Як скоротиться держборг України
Мінфін очікує на скорочення держборгу у наступному році. Цей показник має зменшитись з 100,5% до 97% ВВП, повідомляє Укрінформ.
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Звичайно, це суттєвий показник. Але не треба забувати, що ми – країна, яка воює. Тому на нинішньому етапі питання боргів стоїть лише у контексті можливості їх обслуговування та погашення в короткостроковий період.
Як уточнює Марченко, в номінальному вимірі зовнішня та внутрішня заборгованість України за 2025 рік має сягнути 8,2 трильйона гривень.
Завдяки вдалим перемовинам із кредиторами в найближчій перспективі виплати із погашення та обслуговування держборгу будуть мінімальними,
– уточнив Марченко.
Зверніть увагу! Нещодавно Україна провела успішну реструктуризацію заборгованості, завдяки цьому їй вдалося списати орієнтовно 40% від своїх боргів.