Як скоротиться держборг України

Мінфін очікує на скорочення держборгу у наступному році. Цей показник має зменшитись з 100,5% до 97% ВВП, повідомляє Укрінформ.

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Сергій Марченко Міністр фінансів України Звичайно, це суттєвий показник. Але не треба забувати, що ми – країна, яка воює. Тому на нинішньому етапі питання боргів стоїть лише у контексті можливості їх обслуговування та погашення в короткостроковий період.

Як уточнює Марченко, в номінальному вимірі зовнішня та внутрішня заборгованість України за 2025 рік має сягнути 8,2 трильйона гривень.

Завдяки вдалим перемовинам із кредиторами в найближчій перспективі виплати із погашення та обслуговування держборгу будуть мінімальними,

– уточнив Марченко.

Зверніть увагу! Нещодавно Україна провела успішну реструктуризацію заборгованості, завдяки цьому їй вдалося списати орієнтовно 40% від своїх боргів.