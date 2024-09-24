Які зміни у виплатах відбудуться

Зміни вводяться згідно з Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", повідомляє "Судово-юридична газета".

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Зміни, які впровадив Кабмін:

Заявники зможуть подавати заяву про призначення та виплату одноразової грошової допомоги до Міністерства у справах ветеранів.

Зауважте! Заява може подаватися через центр надання адміністративних послуг, а при технічній можливості (впровадження електронного кабінету) – в електронному вигляді через Портал Дія або Єдиний державний реєстр ветеранів війни.

Міністерство у справах ветеранів буде ухвалювати рішення щодо призначення та виплати допомоги.

Кошти одноразової допомоги надходитимуть на банківський рахунок одержувача, що буде організовано Мінветеранів.

До речі! Раніше Верховний Суд висловив думку щодо незаконності виплати Міністерством оборони одноразової грошової допомоги частинами у справі, що стосувалася позову матері загиблого військовослужбовця до Територіального центру комплектування та Міноборони.