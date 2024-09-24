Які зміни у виплатах відбудуться

Зміни вводяться згідно з Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", повідомляє "Судово-юридична газета".

Читайте також У 2025 році витрати на соціальні виплати планують скоротити

Зміни, які впровадив Кабмін:

  • Заявники зможуть подавати заяву про призначення та виплату одноразової грошової допомоги до Міністерства у справах ветеранів.

Зауважте! Заява може подаватися через центр надання адміністративних послуг, а при технічній можливості (впровадження електронного кабінету) – в електронному вигляді через Портал Дія або Єдиний державний реєстр ветеранів війни.

  • Міністерство у справах ветеранів буде ухвалювати рішення щодо призначення та виплати допомоги.

  • Кошти одноразової допомоги надходитимуть на банківський рахунок одержувача, що буде організовано Мінветеранів.

До речі! Раніше Верховний Суд висловив думку щодо незаконності виплати Міністерством оборони одноразової грошової допомоги частинами у справі, що стосувалася позову матері загиблого військовослужбовця до Територіального центру комплектування та Міноборони.