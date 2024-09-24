Как сократится госдолг Украины

Минфин ожидает сокращения госдолга в следующем году. Этот показатель должен уменьшиться со 100,5% до 97% ВВП, сообщает Укринформ.

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Сергей Марченко Министр финансов Украины Конечно, это существенный показатель. Но не надо забывать, что мы – страна, которая воюет. Поэтому на нынешнем этапе вопрос долгов стоит только в контексте возможности их обслуживания и погашения в краткосрочный период.

Как уточняет Марченко, в номинальном измерении внешняя и внутренняя задолженность Украины за 2025 год должна достичь 8,2 триллиона гривен.

Благодаря удачным переговорам с кредиторами в ближайшей перспективе выплаты по погашению и обслуживанию госдолга будут минимальными,

– уточнил Марченко.

Обратите внимание! Недавно Украина провела успешную реструктуризацию задолженности, благодаря этому ей удалось списать ориентировочно 40% от своих долгов.