Прогнози невтішні: чому в українських містах вода буде надаватись погодинно

Є велика імовірність, що Україна може стикнутись з масштабною водною кризою. При чому, станеться це в найближче десятиріччя.

Чому в Україні може виникнути водна криза

Найгірша ситуація з водою може бути саме на півдні країни, пише 24 Канал з посиланням на "Телеграф".

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Сергій Сухомлин Керівник Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Ми бачимо зміну клімати, бачимо певну поведінку наших сусідів, яка призведе до зменшення доступних об’ємів води. Зокрема, на півдні. Відповідно, для нас важливо вже зараз подумати про забезпечення потреб Одеси, Херсону.

Сухомлин зауважує, що зараз в Україні очищується лише 32% стічних вод. Для порівняння, в країнах ЄС цей показник – більш як 80%.

Якщо будемо продовжувати ту ж політику в цьому секторі, з такими ж втратами води на підприємствах водоканалів, якщо ми будемо скидати в річки неочищені каналізаційні стоки, то через 10 років частина великих міст України будуть отримувати воду погодинно. А деякі великі міста, наприклад Одеса, можуть і взагалі стати обмеженими у водопостачанні,

– каже Сухомлин.

Зверніть увагу! В Херсоні серйозні проблеми з водою екперт прогнозує через 15 років.

Запропонував Сухомлин і рішення. Він вважає необхідним включити будівництво нового водогону до Одеси в інфраструктурний проєкт зі зведення прямої траси до дунайських портів. Це має відбуватися в обхід Молдови

Як Каже Сухомлин, Світовий банк уже проводить відповідні розрахунки. Коли вони будуть готові, Україна займеться пошуком фінансування.