Попереду на Донбас чекає засушливе літо, але води немає вже зараз. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на журналіста Дениса Казанського.

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Окупована частина Донецької області може залишитися без води

Донбас знаходиться на межі водної катастрофи, яку слід очікувати вже цього літа.

Всі водосховища, що розташовані поруч з Донецькою агломерацією, вже вичерпані. Попереду ж очікуються засушливі та жаркі літні місяці.

Майже повністю вичерпалося водосховище у Нижній Кринці. На його березі раніше були будиночки під оренду, пляжі. Зараз водойма висихає.

Донецькі водосховища висихають: дивіться відео



Вичерпані водосховища у Донецькій області / Фото російських пропагандистів

Росія побудувала у Донецьку область водопровід, але той розвалився і зараз фактично не функціонує.

Росія захопила Донбас, але не може забезпечити його водою,

– підсумовує Казанський.