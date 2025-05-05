Впереди Донбасс ждет засушливое лето, но воды нет уже сейчас. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на журналиста Дениса Казанского.

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Оккупированная часть Донецкой области может остаться без воды

Донбасс находится на грани водной катастрофы, которую следует ожидать уже этим летом.

Все водохранилища, расположенные рядом с Донецкой агломерацией, уже исчерпаны. Впереди же ожидаются засушливые и жаркие летние месяцы.

Почти полностью исчерпалось водохранилище в Нижней Крынке. На его берегу раньше были домики под аренду, пляжи. Сейчас водоем высыхает.

Донецкие водохранилища высыхают: смотрите видео



Исчерпанные водохранилища в Донецкой области / Фото российских пропагандистов

Россия построила в Донецкой области водопровод, но тот развалился и сейчас фактически не функционирует.

Россия захватила Донбасс, но не может обеспечить его водой,

– заключает Казанский.