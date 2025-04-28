Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, отметив, что список из этих бесхозных квартир постоянно растет. Раз в две недели появляются по 500 таких помещений.

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Должны доказывать, что квартира принадлежала им

Андрющенко объяснил, что на сегодня можно окончательно сказать о том, что россияне пошли путем признания бесхозными целые девятиэтажки.

А потом люди должны выстраиваться в очередь и доказывать, что они там жили,

– отметил руководитель Центра изучения оккупации.

В городе есть по крайней мере два дома, в которых на сегодня никто не живет. Внутри они находятся в состоянии ремонта. Их приводят в порядок, чтобы сразу, по его словам, выдавать квартиры россиянам.

Также оккупанты, как заметил Андрющенко, используют тактику, когда хвастаются, что восстановили дом, который должен был быть демонтирован, и признают его бесхозным.

Люди, по его словами, не могли в нем жить, пока шел ремонт, а после его окончания, им не дают возможности заехать в свои квартиры. Потом им фактически невозможно доказать право собственности, потому что у большинства из владельцев жилья сгорели их документы.

Квартиры в отремонтированных домах передаются в муниципальную собственность, а фактически – в собственность России. А дальше это жилье будут выдавать в соответствии с очередью представителям силового блока, ветеранам так называемой "СВО" и россиянам, которые переехали в Мариуполь,

– подчеркнул Петр Андрющенко.

В России достаточно активно вербуют для переезда, в частности, в оккупированный Мариуполь. Россиянам обещают здесь ипотеку, квартиру, которая, возможно, принадлежала мариупольцам. Единственное они должны сделать ремонт за свой счет, но оккупантов это устраивает.

Сейчас эти процессы, по мнению руководителя Центра изучения оккупации, значительно ускоряются, ведь в Кремле не очень довольны темпами размещения именно россиян в Мариуполе.

Напомним, что ранее оккупанты в Мариуполе снесли дома, в которых проживало более 20 тысяч мариупольцев. На их месте они начали строительство ипотечных домов, а жителям, которые потеряли таким образом жилье, не предложили ничего.

Также в оккупированный Мариуполь активно завозят российские национальные меньшинства. Их представители переезжают не сами, а со своими семьями. Для них в городе действуют специальные программы кредитования, которые позволяют выгодно купить жилье в ипотеку. В то же время мариупольцы не имеют такие привилегии.