Это первое ипотечное строительство на территории Мариуполя, в центре города, оно развивается бешеными темпами. Об этом 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

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Не только ипотечное строительство

Петр Андрющенко отметил, что неподалеку расположен микрорайон Кирова. Там были снесены дома, где проживало более 20 тысяч мариупольцев. А сейчас на этом месте россияне также начинают строительства ипотечных домов.

В то же время людям, которые потеряли таким образом жилье, не предлагают ничего. Оккупанты обещают передать мариупольцам 5,5 – 6 тысяч квартир. На самом деле на сегодня более полутысячи многоэтажек разрушено, не существует более 35 тысяч квартир.

Ни в бюджете России, ни в каких-либо программах финансирования оккупированных территорий и так далее не предусмотрено ни одного рубля на компенсационную программу. Людей, потерявших жилье, фактически ставят в очередь, как это было в советское время.

Например, в 2023 году людям предлагали на замену какое-то жилье на территории Донецкой области, в других населенных пунктах. Сейчас даже этого нет.

Цинизм набирает обороты не только с ипотечным строительством. Например, известно, что на месте разрушенных на левобережье строится военная база. Мы обрабатываем сейчас еще новые данные по заказам нового строительства, не ипотечного, под нужды министерства внутренних дел России, ФСБ. Говорится именно о жилых домах,

– сказал чиновник.

Кроме того, продолжается ограбление в виде признания "бесхозными" квартир мариупольцев. Недавно еще 100 квартир в центре города было отнесено к так называемым "бесхозным". Эти квартиры будут отдавать российским военным, бюджетникам, которые заезжают, и использовать для ипотеки на вторичном рынке.

В других регионах враг использует те же методы. В частности, во временно оккупированном Бердянске стартовала программа признания "бесхозных", инвентаризации квартир людей, которые в эвакуации. Их будут национализировать, как и в Мариуполе.