Це перше іпотечне будівництво на території Маріуполя, у центрі міста, воно розвивається шаленими темпами. Про це 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

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Не лише іпотечне будівництво

Петро Андрющенко зазначив, що неподалік розташований мікрорайон Кірова. Там були знесені будинки, де мешкало понад 20 тисяч маріупольців. А зараз на цьому місці росіяни також починають будівництва іпотечних будинків.

Водночас людям, які втратили у такий спосіб житло, не пропонують нічого. Окупанти обіцяють передати маріупольцям 5,5 – 6 тисяч квартир. Насправді на сьогодні понад пів тисячі багатоповерхівок зруйновано, не існує понад 35 тисяч квартир.

Ані в бюджеті Росії, ані в будь-яких програмах фінансування окупованих територій і так далі не передбачено жодного рубля на компенсаційну програму. Людей, які втратили житло, фактично ставлять у чергу, як це було за радянських часів.

Наприклад, у 2023 році людям пропонували на заміну якесь житло на території Донецької області, в інших населених пунктах. Зараз навіть цього немає.

Цинізм набирає обертів не лише з іпотечним будівництвом. Наприклад, відомо, що на місці зруйнованих на лівобережжі будується військова база. Ми обробляємо зараз ще нові дані щодо замовлень нового будівництва, не іпотечного, під потреби міністерства внутрішніх справ Росії, ФСБ. Мовиться саме про житлові будинки,

– сказав посадовець.

Крім того, продовжується пограбування у вигляді визнання "безхазяйними" квартир маріупольців. Нещодавно ще 100 квартир у центрі міста було віднесено до так званих "безхазяйних". Ці квартири будуть віддавати російським військовим, бюджетникам, які заїжджають, і використовувати для іпотеки на вторинному ринку.

В інших регіонах ворог використовує ті ж методи. Зокрема, у тимчасово окупованому Бердянську стартувала програма визнання "безхазяйних", інвентаризації квартир людей, які в евакуації. Їх будуть націоналізовувати, як і в Маріуполі.