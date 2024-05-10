Подробнее об этом 24 Каналу рассказал депутат Мариупольского городского совета Дмитрий Забавин. Он отметил, что сейчас Мариуполь – это большой военный концлагерь.
Обратите внимание Свезли людей на подготовленную акцию: как в Мариуполе устроили праздник "победобесия"
Специальная комиссия и новые "законы"
С целью конфискации имущества местных жителей оккупанты создали специальные комиссии и документ о "бесхозяйственном имуществе".
Если человек в течение месяца по требованию не появляется с документами о квартире, то комиссия имеет право признать "бесхозяйной" эту квартиру или дом,
– сказал Забавин.
Далее так называемые черные риелтора, которых теперь очень много в оккупированном городе, перепродают это имущество россиянам.
Что это, как не геноцид украинцев,
– отметил депутат Мариупольского городского совета.
Россия своими военными действиями заставила покинуть город большую часть украинцев. Сейчас люди, которые хотели бы что-то переоформить, или волнуются относительно своего имущества, не могут им пользоваться, если не получат позорный российский паспорт.
2022 год вообще у россиян пошел не по плану. Всего 5 тысяч человек получили российские паспорта. Затем оккупанты сделали принудительную паспортизацию. Против этого выступают определенные мариупольцы, которые вынуждены находиться в оккупации и не хотят получать эти паспорта,
– добавил Забавин.
Недавно российские захватчики заявили, что с 1 июля те, кто до сих пор не получили российские паспорта через 90 дней будут депортированы. Однако впоследствии оккупанты увидели, что процесс паспортизации заходит в тупик, поэтому продлили срок до конца 2024 года, но установили свои требования.
Россияне продают краденое имущество украинцев в Мариуполе
- Российские захватчики наводят свои "порядки" в оккупированном Мариуполе. Россияне цинично торгуют квартирами и домами мариупольцев, которые вынуждены были покинуть город из-за российского вторжения.
- Так, в сети появилось видео, на котором риелтор рассказывает о покупке полуразрушенных квартир в городе. Россияне называют жилье "разрушкой" и обсуждают, насколько выгодно будет его приобрести. Мол, покупка квартир в Мариуполе сейчас "неоценимые вложения".
- Кроме этого, оккупационная власть Мариуполя формирует списки горожан, которых могут депортировать. Принудительно выселить могут не только украинцев, а даже тех, кто получил российское гражданство, но не разделяет ценности страны-агрессора.