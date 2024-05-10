Подробнее об этом 24 Каналу рассказал депутат Мариупольского городского совета Дмитрий Забавин. Он отметил, что сейчас Мариуполь – это большой военный концлагерь.

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Специальная комиссия и новые "законы"

С целью конфискации имущества местных жителей оккупанты создали специальные комиссии и документ о "бесхозяйственном имуществе".

Если человек в течение месяца по требованию не появляется с документами о квартире, то комиссия имеет право признать "бесхозяйной" эту квартиру или дом,

– сказал Забавин.

Далее так называемые черные риелтора, которых теперь очень много в оккупированном городе, перепродают это имущество россиянам.

Что это, как не геноцид украинцев,

– отметил депутат Мариупольского городского совета.

Россия своими военными действиями заставила покинуть город большую часть украинцев. Сейчас люди, которые хотели бы что-то переоформить, или волнуются относительно своего имущества, не могут им пользоваться, если не получат позорный российский паспорт.

2022 год вообще у россиян пошел не по плану. Всего 5 тысяч человек получили российские паспорта. Затем оккупанты сделали принудительную паспортизацию. Против этого выступают определенные мариупольцы, которые вынуждены находиться в оккупации и не хотят получать эти паспорта,

– добавил Забавин.

Недавно российские захватчики заявили, что с 1 июля те, кто до сих пор не получили российские паспорта через 90 дней будут депортированы. Однако впоследствии оккупанты увидели, что процесс паспортизации заходит в тупик, поэтому продлили срок до конца 2024 года, но установили свои требования.

Важно! По похожей схеме россияне "продают" квартиры в Авдеевке.

Россияне продают краденое имущество украинцев в Мариуполе