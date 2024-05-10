Детальніше про це 24 Каналу розповів депутат Маріупольської міської ради Дмитро Забавін. Він зауважив, що нині Маріуполь – це великий військовий концтабір.
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Спеціальна комісія та нові "закони"
З метою конфіскації майна місцевих мешканців окупанти створили спеціальні комісії та документ про "бєсхазяйноє імущєство".
Якщо людина протягом місяця на вимогу не з'являється з документами про квартиру, то комісія має право визнати "бєсхазяйной" цю квартиру або будинок,
– мовив Забавін.
Далі так звані чорні рієлтор, яких тепер дуже багато в окупованому місті, перепродають це майно росіянам.
Що це, як не геноцид українців,
– зауважив депутат Маріупольської міської ради.
Росія своїми військовими діями змусила покинути місто більшу частину українців. Зараз люди, які хотіли б щось переоформити, або хвилюються щодо свого майна, не можуть ним користуватися, якщо не отримають ганебний російський паспорт.
2022 рік взагалі у росіян пішов не по плану. Всього 5 тисяч людей отримали російські паспорти. Потім окупанти зробили примусову паспортизацію. Проти цього виступають певні маріупольці, які вимушені перебувати в окупації та не хочуть отримувати ці паспорти,
– додав Забавін.
Нещодавно російські загарбники заявили, що з 1 липня ті, хто досі не отримали російські паспорти через 90 днів будуть депортовані. Проте згодом окупанти побачили, що процес паспортизації заходить у глухий кут, тож продовжили термін до кінця 2024 року, але встановили свої вимоги.
Росіяни продають крадене майно українців у Маріуполі
- Російські загарбники наводять свої "порядки" в окупованому Маріуполі. Росіяни цинічно торгують квартирами та будинками маріупольців, які змушені біли покинути місто через російське вторгнення.
- Так, у мережі з'явилося відео, на якому рієлторка розповідає про купівлю напівзруйнованих квартир у місті. Росіяни називають житло "разрушкой" і обговорюють, наскільки вигідно буде його придбати. Мовляв, купівля квартир у Маріуполі зараз "неоціненні вкладення".
- Крім цього, окупаційна влада Маріуполя формує списки містян, яких можуть депортувати. Примусово виселити можуть не лише українців, а навіть тих, хто отримав російське громадянство, але не поділяє цінності країни-агресорки.