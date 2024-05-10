Детальніше про це 24 Каналу розповів депутат Маріупольської міської ради Дмитро Забавін. Він зауважив, що нині Маріуполь – це великий військовий концтабір.

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Спеціальна комісія та нові "закони"

З метою конфіскації майна місцевих мешканців окупанти створили спеціальні комісії та документ про "бєсхазяйноє імущєство".

Якщо людина протягом місяця на вимогу не з'являється з документами про квартиру, то комісія має право визнати "бєсхазяйной" цю квартиру або будинок,

– мовив Забавін.

Далі так звані чорні рієлтор, яких тепер дуже багато в окупованому місті, перепродають це майно росіянам.

Що це, як не геноцид українців,

– зауважив депутат Маріупольської міської ради.

Росія своїми військовими діями змусила покинути місто більшу частину українців. Зараз люди, які хотіли б щось переоформити, або хвилюються щодо свого майна, не можуть ним користуватися, якщо не отримають ганебний російський паспорт.

2022 рік взагалі у росіян пішов не по плану. Всього 5 тисяч людей отримали російські паспорти. Потім окупанти зробили примусову паспортизацію. Проти цього виступають певні маріупольці, які вимушені перебувати в окупації та не хочуть отримувати ці паспорти,

– додав Забавін.

Нещодавно російські загарбники заявили, що з 1 липня ті, хто досі не отримали російські паспорти через 90 днів будуть депортовані. Проте згодом окупанти побачили, що процес паспортизації заходить у глухий кут, тож продовжили термін до кінця 2024 року, але встановили свої вимоги.

Важливо! За схожою схемою росіяни "продають" квартири в Авдіївці.

Росіяни продають крадене майно українців у Маріуполі