Про це 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, додавши, що така ситуація у всіх великих окупованих містах. Особливо показово це в самому Маріуполі, де росіяни намагалися створити картинку "свята"

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Що придумали загарбники на 9 травня

"В окупованому Маріуполі провели великий автопробіг. На нього звезли людей з Донецька, Новоазовська та навколишніх сіл. А для того, щоб створити ще більшу картинку "загнали" військових, – розповів Петро Андрющенко.

Так росіяни отримали кадри нібито щасливого святкування біля Драмтеатру, в якому у березні 2022 року Росія вбила сотні мирних людей. Тепер там відзначали "дєнь побєди". Бачити таке – дуже боляче для українців, які виїхали з міста, до того ж вони не знають, коли весь цей жах закінчиться.

Ніхто не знає, коли перемога, а умови життя кращими не стають. Тому люди потребують серйозної психологічної допомоги. Росіяни це розуміють і навмисно б'ють у слабкі місця,

– зауважив Андрющенко.

Окупанти намагаються показати, що нібито у захоплених містах панує мир, а в інших областях України – війна. На жаль, це спонукає деяких людей повертатися назад до своїх окупованих домівок. Але тут мовиться не про зрадництво, а про депресію і неможливість жити в таких умовах.

"Росіяни це розуміють, тому створили картинку, ніби весь Маріуполь вийшов на вулиці та радіє. Насправді це не так. Це лише підготовлена акція", – наголосив радник міського голови Маріуполя.

9 травня на окупованих територіях