Найбільше від російської пропаганди потерпають літні люди й діти. В етері 24 Каналу голова Запорізької ОВА Іван Федоров розповів, до яких методів пропаганди вдаються росіяни напередодні "дня побєди".

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Імітація святкування

Ворог намагається масовано посіяти свою пропаганду на території тимчасово окупованої Запорізької області, аби показати, що "дєнь побєди", як росіяни це називають "сакральне свято". Саме це йде червоною лінією через всю пропаганду.

У школах окупанти розпочинають "разговори о важном", навішуючи свої наративи. В окупованих містах росіяни всюди розвішують свої "колорадські" стрічки та білборди.

Цікаво! "Розмови про важливе" – це назва серії обов’язкових шкільних уроків у Росії, які охоплюють різні теми з погляду російського уряду, такі як національна ідентичність, державні свята та світові події.

Проте цьогоріч російські загарбники скасували проведення масових парадів, зокрема ритуально-пропагандистський захід "безсмертний полк", через безпекові питання.

Ворог чітко розуміє, що спротив, який функціонує на тимчасово окупованій території, точно матиме зовсім інші плани на російський "безсмертний полк". Візуально й пропагандистськи росіяни вже святкують, але фактично свята не буде,

– мовив Федоров.

Найбільше промивають мізки дітям

На території Росії дітям вбивають в голови, що Україна взагалі ніяк не причетна до Другої світової війни й українці начебто не були в антигітлерівській коаліції. На окупованих територіях росіяни також всіляко намагаються зазомбувати мізки українських дітей.

Напередодні 9 травня дітей з дев'ятого класу росіяни одягають у військову форму, проводять якісь паради на подвір'ї шкіл й, звісно, намагаються посіяти свою історію, яка немає нічого спільного з дійсністю,

– зазначив голова Запорізької ОВА.

Російські загарбники сьогодні переважно тероризують дітей. Росіяни обмежують учням доступ до об'єктивної інформації та правдивих засобів масової інформації й дають виключно пропаганду.

Як росіяни святкуватимуть 9 травня на ТОТ