Больше всего от российской пропаганды страдают пожилые люди и дети. В эфире 24 Канала председатель Запорожской ОВА Иван Федоров рассказал, к каким методам пропаганды прибегают россияне накануне "дня победы".

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Имитация празднования

Враг пытается массированно посеять свою пропаганду на территории временно оккупированной Запорожской области, чтобы показать, что "день победы", как россияне это называют "сакральный праздник". Именно это идет красной линией через всю пропаганду.

В школах оккупанты начинают "разговоры о важном", навешивая свои нарративы. В оккупированных городах россияне везде развешивают свои "колорадские" ленты и билборды.

Интересно! "Разговоры о важном" – это название серии обязательных школьных уроков в России, которые охватывают различные темы с точки зрения российского правительства, такие как национальная идентичность, государственные праздники и мировые события.

Однако в этом году российские захватчики отменили проведение массовых парадов, в частности ритуально-пропагандистское мероприятие "бессмертный полк", из-за вопросов безопасности.

Враг четко понимает, что сопротивление, которое функционирует на временно оккупированной территории, точно будет иметь совсем другие планы на российский "бессмертный полк". Визуально и пропагандистски россияне уже празднуют, но фактически праздника не будет,

– сказал Федоров.

Больше всего промывают мозги детям

На территории России детям вбивают в головы, что Украина вообще никак не причастна ко Второй мировой войне и украинцы якобы не были в антигитлеровской коалиции. На оккупированных территориях россияне также всячески пытаются зазомбировать мозги украинских детей.

Накануне 9 мая детей с девятого класса россияне одевают в военную форму, проводят какие-то парады во дворе школ и, конечно, пытаются посеять свою историю, которая не имеет ничего общего с действительностью,

– отметил председатель Запорожской ОВА.

Российские захватчики сегодня преимущественно терроризируют детей. Россияне ограничивают ученикам доступ к объективной информации и правдивых средств массовой информации и дают исключительно пропаганду.

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