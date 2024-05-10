Про це 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, додавши, що росіяни вже давно розглядали таку ідею. Її мета – "розхитати" суспільство та здійснити чергову провокацію.

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Хто увійшов до списків депортованих

"Ймовірно, це відбувається не вперше, бо списки "небажаних" і "ненадійних" людей були сформовані ще до повномасштабного вторгнення. Зараз їх тільки розширюють, – розповів радник міського голови Маріуполя.

Крім цього, ворог окремо веде облік проукраїнських громадян, які живуть у Маріуполі, оцінює загрозу, яку вони можуть становити. На початку літа закінчується період, коли українці могли за спрощеною програмою отримати російське громадянство. Тобто всі, хто не подав відповідні документи, тепер розглядатимуться, як іноземні громадяни.

Також влітку 2024 року починає працювати норма, яка дозволяє депортувати не лише українців, а навіть тих, хто отримав російське громадянство, але не поділяє цінності країни-агресорки,

– додав Андрющенко.

Росіяни давно готуються до того, щоб влаштувати чергове шоу з депортацією. Розглядають для цього декілька сценаріїв. Всі вони провокативні й спрямовані не лише на Україну, але й на Європу.

Також формуються списки, кого не можна допускати в Маріуполь, туди увійшли активісти, волонтери, проукраїнські чиновники. До того ж Росія проводить політику повернення людей на окуповані території. Але це не означає, що маріупольці зможуть просто приїхати у місто й знову там жити.

"Відбуватиметься заміщення людей з території Росії. Це для того, щоб потім "розхитувати" ситуацію, впливати на суспільство,

– зауважив радник міського голови Маріуполя.

Що відбувається в окупованому Маріуполі