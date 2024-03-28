Про це 24 Каналу розповів депутат Маріупольської міськради Дмитро Забавін, зауваживши, що навіть за офіційною інформацією росіян, вантажні перевезення через Кримський міст є на дуже низькому рівні. Відповідно загарбники намагаються максимально використати автомагістралі.
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Що задумали росіяни у Маріуполі
Окупанти посилюють Запорізький напрямок, зокрема Бердянськ, Мелітополь, Розівку, використовуючи для цього окуповану частину Донецької області. Через неможливість повноцінно рухатися Кримським мостом, вони зосереджуються на інших автомагістралях.
Наприклад, використовують дорогу з Ростовської області через Новоазовськ, Маріуполь і далі на Бердянськ через узбережжя Азовського моря. Щоб вийти на Розівку також рухаються через села, які розташовані на межі Донецької та Запорізької областей.
Це свідчить про те, що в окупантів є нагальна потреба в посиленні Запорізького напрямку,
– зауважив Дмитро Забавін.
За його словами, у цій ситуації Маріуполь виступає транзитно-логістичним шляхом для постачання окупантів. Крім цього, російські загарбники не відмовляються від своїх намірів щодо залізничного сполучення та працюють над ним. Вже навіть є свідчення, що певну ділянку поновили й роблять все, щоб створити сполучення між частинами окупованих територій Донецької та Запорізької областей.
Але, я вважаю, що кінцевої мети вони не досягнуть, тому що у наших Збройних Сил є можливість ураження тимчасово окупованих територій. Думаю, в окупантів немає сенсу в будівництві залізничного сполучення, тому що воно довго не проживе,
– підсумував депутат Маріупольської міськради.
Як живе окупований Маріуполь: актуальні новини
- Під час вибуху, який 23 березня пролунав у місті, загинуло 7 окупантів. Пропагандистські ЗМІ традиційно цю подію не висвітлювали. За словами радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка, був приліт по місцю базування росіян. Детонації не виникло, але ворожа техніка пошкоджена.
- Росіяни повідомляють про будівництво залізничної дороги на Приазов'ї. Для цього нібито знадобиться 5 років, однак окупанти можуть використати обхідний шлях, який існував ще до 2014 року та з'єднував Маріуполь з Москвою та Санкт-Петербургом. Зараз окупанти масово проводять добудову української залізниці.
- Окупанти бояться протестних настроїв, тому шукають способи, щоб виявити партизанів і активістів. Чимало людей відкрито скаржаться на розруху у Маріуполі, тож росіяни створили псевдоопозиційні громадські організації, які нібито мають щось контролювати. Насправді завдяки цьому хочуть знайти проукраїнське населення.