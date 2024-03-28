Об этом 24 Каналу рассказал депутат Мариупольского горсовета Дмитрий Забавин, отметив, что даже по официальной информации россиян, грузовые перевозки через Крымский мост на очень низком уровне. Соответственно захватчики пытаются максимально использовать автомагистрали.

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Оккупанты усиливают Запорожское направление, в частности Бердянск, Мелитополь, Розовку, используя для этого оккупированную часть Донецкой области. Из-за невозможности полноценно двигаться по Крымскому мосту, они сосредотачиваются на других автомагистралях.

Например, используют дорогу из Ростовской области через Новоазовск, Мариуполь и далее на Бердянск через побережье Азовского моря. Чтобы выйти на Розовку также двигаются через села, которые расположены на границе Донецкой и Запорожской областей.

Это свидетельствует о том, что в оккупантов есть насущная необходимость в усилении Запорожского направления,

– отметил Дмитрий Забавин.

По его словам, в этой ситуации Мариуполь выступает транзитно-логистическим путем для снабжения оккупантов. Кроме этого, российские захватчики не отказываются от своих намерений относительно железнодорожного сообщения и работают над ним. Уже даже есть свидетельства, что определенный участок восстановили и делают все, чтобы создать сообщение между частями оккупированных территорий Донецкой и Запорожской областей.

Но, я считаю, что конечной цели они не достигнут, потому что у наших Вооруженных Сил есть возможность поражения временно оккупированных территорий. Думаю, в оккупантов нет смысла в строительстве железнодорожного сообщения, потому что оно долго не проживет,

– подытожил депутат Мариупольского горсовета.

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