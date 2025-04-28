Про це 24 Каналу розповів керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, зазначивши, що список з цих безхазяйних квартир постійно зростає. Раз на два тижні з'являються по 500 таких помешкань.

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Мають доводити, що квартира належала їм

Андрющенко пояснив, що на сьогодні можна остаточно сказати про те, що росіяни пішли шляхом визнання безхозними цілі дев'ятиповерхівки.

А потім люди мають вишукуватись в чергу і доводити, що вони там жили,

– наголосив керівник Центру вивчення окупації.

В місті є принаймні два будинки, в яких на сьогодні ніхто не мешкає. Всередині вони перебувають в стані ремонту. Їх приводять до ладу, щоб одразу, за його словами, видавати квартири росіянам.

Також окупанти, як зауважив Андрющенко, використовують тактику, коли вихваляються, що відновили будинок, який мав бути демонтований, і визнають його безхазяйним.

Люди, за його словами, не могли в ньому жити, поки йшов ремонт, а після його закінчення, їм не дають можливості заїхати в свої квартири. Потім їм фактично неможливо довести право власності, тому що у більшості з власників житла згоріли їхні документи.

Квартири у відремонтованих будинках передаються у муніципальну власність, а фактично – у власність Росії. А далі це житло будуть видавати відповідно до черги представникам силового блоку, ветеранам так званої "СВО" та росіянам, які переїхали до Маріуполя,

– підкреслив Петро Андрющенко.

В Росії досить активно вербують для переїзду, зокрема, в окупований Маріуполь. Росіянам обіцяють тут іпотеку, квартиру, яка, можливо, належала маріупольцям. Єдине вони мають зробити ремонт власним коштом, але окупантів це влаштовує.

Зараз ці процеси, на думку керівник Центру вивчення окупації, значно пришвидшуються, адже в Кремлі не дуже задоволені темпами розміщення саме росіян в Маріуполі.

Нагадаємо, що раніше окупанти в Маріуполі знесли будинки, в яких мешкало понад 20 тисяч маріупольців. На їхньому місці вони розпочали будівництво іпотечних будинків, а мешканцям, які втратили у такий спосіб житло, не запропонували нічого.

Також в окупований Маріуполь активно завозять російські національні меншини. Їхні представники переїжджають не самі, а зі своїми сім’ями. Для них в місті діють спеціальні програми кредитування, які дозволяють вигідно купити житло в іпотеку. Водночас маріупольці не мають такі привілеї.