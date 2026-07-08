Відстань як через всю країну: в Україні відбудують 900 кілометрів водогонів

В Україні розпочали масштабну модернізацію систем водопостачання. Планують реалізувати загалом 29 проєктів у 14 областях держави.

Як модернізують водопостачання

Про це розповів віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

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Усі проєкти реалізують у рамках Планів стійкості, які розробили та затвердили регіони.

Водопостачання – це базова потреба людей і один із ключових елементів стійкості громад,

– пояснив Кулеба.

Відтак, в областях розробили проєкти, які допоможуть покращити систему водопостачання.

Результаті мають збудувати та відновити майже 900 кілометрів водогонів. За словами міністра, це така ж відстань як між найпівнічнішою та найпівденнішою точками України.

Окрім того, проєкти передбачають заміну та встановлення нового сучасного обладнання для подачі води:

загалом змонтують понад 4 тисяч одиниць устаткування;

воно має забезпечити більш як 45 мегаватів додаткових потужностей.

Варто розуміти, що таких обсягів достатньо для споживання цілого великого міста з населенням до 100 тисяч людей.

Наразі в межах цих 29 проєктів вже встановили насосне обладнання, яке може перекачувати 3 – 4 мільйони кубометрів води на добу. Це дозволяє забезпечити споживання води для 15 – 20 мільйонів людей.

Нова модель водопостачання

Усі ці рішення спрямовані на зміцнення систем водопостачання, оскільки регіони заклали у свої плани стійкості ризики ударів російських окупантів по воді.

Зараз ми працюємо над переходом від моделі одного джерела водопостачання до моделі стійкої та резервованої системи,

– зазначив міністр.

Нова модель покликана:

захистити ключові об'єкти водопостачання;

створити резервні точки водозабору;

розвивати автономне водопостачання;

та забезпечити резервне енергоживлення водоканалів.

У підсумку реалізації зазначених проєктів має охопити безперебійним водопостачанням понад 10 мільйонів українців.

Нагадаємо, у березні уряд представив План стійкості регіонів, який передбачає понад 278 мільярдів гривень фінансування. Водопостачання визначили як один із чотирьох головних напрямків поряд із захистом критичної інфраструктури, розподіленою генерацією та теплопостачанням.