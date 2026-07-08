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8 липня, 13:08
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Відстань як через всю країну: в Україні відбудують 900 кілометрів водогонів

Ірина Гайдук

В Україні розпочали масштабну модернізацію систем водопостачання. Планують реалізувати загалом 29 проєктів у 14 областях держави.

Як модернізують водопостачання

Про це розповів віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба

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Усі проєкти реалізують у рамках Планів стійкості, які розробили та затвердили регіони. 

Водопостачання – це базова потреба людей і один із ключових елементів стійкості громад, 
– пояснив Кулеба. 

Відтак, в областях розробили проєкти, які допоможуть покращити систему водопостачання. 

Результаті мають збудувати та відновити майже 900 кілометрів водогонів. За словами міністра, це така ж відстань як між найпівнічнішою та найпівденнішою точками України. 

Окрім того, проєкти передбачають заміну та встановлення нового сучасного обладнання для подачі води: 

  • загалом змонтують понад 4 тисяч одиниць устаткування;
  • воно має забезпечити більш як 45 мегаватів додаткових потужностей.

Варто розуміти, що таких обсягів достатньо для споживання цілого великого міста з населенням до 100 тисяч людей

Наразі в межах цих 29 проєктів вже встановили насосне обладнання, яке може перекачувати 3 – 4 мільйони кубометрів води на добу. Це дозволяє забезпечити споживання води для 15 – 20 мільйонів людей.

Нова модель водопостачання

Усі ці рішення спрямовані на зміцнення систем водопостачання, оскільки регіони заклали у свої плани стійкості ризики ударів російських окупантів по воді.

Зараз ми працюємо над переходом від моделі одного джерела водопостачання до моделі стійкої та резервованої системи, 
– зазначив міністр. 

Нова модель покликана: 

  • захистити ключові об'єкти водопостачання;
  • створити резервні точки водозабору;
  • розвивати автономне водопостачання;
  • та забезпечити резервне енергоживлення водоканалів.

У підсумку реалізації зазначених проєктів має охопити безперебійним водопостачанням понад 10 мільйонів українців.

Нагадаємо, у березні уряд представив План стійкості регіонів, який передбачає понад 278 мільярдів гривень фінансування. Водопостачання визначили як один із чотирьох головних напрямків поряд із захистом критичної інфраструктури, розподіленою генерацією та теплопостачанням.

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Олексій Кулеба