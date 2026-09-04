Ворог зруйнував відому пекарню просто у центрі Києва

Російська атака по Києву у п'ятницю, 4 вересня, зруйнувала ще один заклад. Від удару постраждала пекарня мережі "Завертайло" просто у центрі міста, біля Софії.

Що відомо про наслідки атаки

Про руйнування повідомив співзасновник мережі Станіслав Завертайло у своєму дописі в соцмережі.

Він зазначив, що наразі заклад зачинений.

Не знаю, що ще тут сказати. Їду туди, найбільше хвилювання за гостей і команду,

– додав ресторатор.

Масштаби руйнування поки що невідомі, як і те, чи постраждав хтось під час атаки. Подробиці пообіцяли повідомити пізніше.

Які ще заклади мережі постраждали

Це далеко не перший заклад мережі, який постраждав від атак російських окупантів.

У травні руйнувань зазнала пекарня "Завертайло" на Подолі. Тоді поруч із нею влучила російська ракета чи дрон. Пошкоджені були будинки, вулиця, вибуховою хвилею зачепило й заклад мережі.

Тоді ресторатор показав наслідки обстрілу і порадив донатити на ЗСУ, бо це єдина причина, чому його заклади мають можливість досі відкривати свої двері для відвідувачів.

А в серпні 2025 року від ворожого обстрілу постраждала кондитерська Honey на Жилянській.

Поруч з нею влучили російські ракети, зруйнувавши новий заклад мережі, якому на той момент не виповнилося навіть року.

Нагадаємо, Росія продовжує методично нищити бізнес в Україні. За словами міністра аграрної політики та продовольства Тараса Висоцького атаки ворога вже зруйнували близько 90% складів торгівельних мереж в Україні.