Що відомо про наслідки атаки
Про руйнування повідомив співзасновник мережі Станіслав Завертайло у своєму дописі в соцмережі.
Він зазначив, що наразі заклад зачинений.
Не знаю, що ще тут сказати. Їду туди, найбільше хвилювання за гостей і команду,
– додав ресторатор.
Масштаби руйнування поки що невідомі, як і те, чи постраждав хтось під час атаки. Подробиці пообіцяли повідомити пізніше.
Які ще заклади мережі постраждали
Це далеко не перший заклад мережі, який постраждав від атак російських окупантів.
У травні руйнувань зазнала пекарня "Завертайло" на Подолі. Тоді поруч із нею влучила російська ракета чи дрон. Пошкоджені були будинки, вулиця, вибуховою хвилею зачепило й заклад мережі.
Тоді ресторатор показав наслідки обстрілу і порадив донатити на ЗСУ, бо це єдина причина, чому заклади мережі мають можливість досі відкривати свої двері для відвідувачів.
А в серпні 2025 року від ворожого обстрілу постраждала кондитерська Honey на Жилянській.
Поруч з нею влучили російські ракети, зруйнувавши новий заклад мережі, якому на той момент не виповнилося навіть року.