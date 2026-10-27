Фермери масово залишають кукурудзу в полях до весни: що з цінами на зерно

Цьогорічна осінь змушує український агробізнес йти на безпрецедентні та ризиковані кроки заради виживання. Замість звичних жнив компанії масово змінюють стратегію, щоб не працювати у збиток.

Чому врожай залишається зимувати просто неба

Відкладене збирання кукурудзи до весни 2027 року стає масовим явищем серед вітчизняних агрокомпаній через низькі закупівельні ціни та захмарну вартість сушіння зерна. Зокрема, підприємство TG Agro, що працює на Київщині та Житомирщині, планує залишити в полях близько 80% своїх посівів, про що повідомляє UkrAgroConsult.

Головна проблема полягає у високій вологості зерна, яка на тій же Житомирщині зараз сягає 32 – 34%. Щоб висушити одну тонну кукурудзи хоча б з 17 – 18% до базових 14,5%, фермерам доводиться платити близько 500 гривень. За умов, коли врожайність через літню посуху впала вдвічі, як у господарстві "Перемога" на Черкащині, такі додаткові витрати роблять продаж зерна абсолютно нерентабельним. Тому аграрії сподіваються на природне зниження вологості за зиму.

Які загрози несе відкладене збирання для якості зерна

Зимівля в полі – це завжди фінансова лотерея, адже ослаблені посухою стебла можуть просто вилягти під зимовими вітрами та снігом. Крім того, існує величезний ризик пошкодження качанів шкідниками та розвитку фузаріозу.

Зверніть увагу! Ця хвороба призводить до накопичення небезпечних мікотоксинів. Як наслідок, навесні кукурудза може повністю втратити свою експортну якість і згодитися хіба що для глибокої промислової переробки за ще нижчими цінами. Саме тому частина великих компаній, як-от АТК на півдні, вже завершила жнива, щоб не порушувати графік підготовки ґрунту до наступного сезону.

Що змусило фермерів економити на логістиці

Ситуація з кукурудзою є прямим наслідком глобальної логістичної кризи, яка накрила агросектор ще на початку осені. Нагадаємо, раніше ми писали, що через постійні обстріли та тривоги на західних кордонах вагони простоюють по 20 – 40 днів, що катастрофічно роздуває вартість доставки.

До того ж експорт Дунаєм суттєво подорожчав через атаки на торгові судна та інфраструктурні обмеження. Судновласники відмовляються знижувати ставки фрахту, а базова страховка для чорноморських рейсів злетіла до 2,5 мільйона доларів. Дефіцит вільних потужностей на елеваторах змушує фермерів шукати альтернативи: ті, хто не ризикує залишати врожай просто неба, зараз активно пакують зерно у спеціальні полімерні рукави безпосередньо в полі, щоб дочекатися кращих цін на ринку.