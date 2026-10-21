Чому експортувати українське збіжжя стало складніше

Атаки на торгові судна в Чорному морі та зупинки Сулінського каналу через негоду вдарили по логістиці з українських дунайських портів. Через ці ризики судновласники наполягають на вищих ставках фрахту, про що повідомляє ASAP Agri.

Укладання нових угод на ринку суттєво сповільнилося, адже перевізникам важко планувати безпечні рейси. Ті компанії, які все ж готові заходити в порти на Дунаї, категорично відмовляються знижувати ціни на свої послуги.

Зверніть увагу! Попри тиск з боку власників суден, на окремих напрямках вартість поки тримається на стабільному рівні. За даними фрахтового відділу Atria Brokers, доставка 6 тисяч тонн кукурудзи до Єгипту наразі обходиться аграріям у 100 доларів за тонну. Протягом останнього тижня ця ставка залишалася незмінною, що дає експортерам певну фінансову передбачуваність.

Які проблеми виникли з річковими перевезеннями

Ситуацію додатково ускладнюють інфраструктурні обмеження на самому Дунаї, які тягнуться вже певний час. У районі 280-го кілометра річки продовжують діяти жорсткі обмеження щодо осадки суден.

Важливо! Хоча навігацію на цій проблемній ділянці вже відновили, баржі фізично не можуть завантажуватися на повну потужність. Це створює штучний дефіцит вільного транспорту, що дає судновласникам додатковий козир під час фінансових переговорів із вантажовідправниками. Для українського агробізнесу це означає ризик зростання логістичних витрат, які безпосередньо впливають на прибутковість експорту.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Раніше ми писали, що через постійні обстріли та тривоги на західних кордонах вагони простоюють по 20 – 40 днів, що катастрофічно роздуває вартість логістики. Як наслідок, трейдери пропонують за продовольчу пшеницю лише 5500 – 6500 гривень за тонну, тому фермери масово притримують зерно.