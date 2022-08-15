Майже на 270 мільярдів гривень: нардепи збільшили видатки держбюджету на оборону

Оборона держави від окупантів – головне завдання України. Тепер це твердження заклали й в державний бюджет.

Захист України від російських окупантів – ключове завдання держави. Велику допомогу нам надають партнери, але великих зусиль потрібно докласти й самим.

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Збільшення бюджету на оборону України

Верховна Рада України прийняла законопроєкт #7644, який передбачає збільшення бюджету на оборону України на 270 мільярдів гривень. Як повідомила Олена Шуляк, такого росту видатків вдасться досягнути завдяки внутрішнім запозиченням.

Нині наша першочергова мета – перемогти агресора, тому на нацбезпеку та оборону буде додатково виділено понад 269 мільярдів гривень. Майже половина з цієї суми піде на видатки Міністерства оборони по заробітним платам для військових. Це дозволить фінансово підтримати наших захисників та їх сім'ї,

– повідомила вона.

Вона додала, що загалом у бюджеті вже передбачено 927,7 мільярда гривень на національну безпеку та оборону. Це більш як третина усіх видатків, а сам показник втричі перевищує минулорічний.

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