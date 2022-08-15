Нагадаємо, що за результатами липня цьогоріч рівень інфляції склав 22,2% річних. Такий рівень – досить високий, якщо порівняти з довоєнним станом, однак не критичний в умовах війни, зауважив голова Мінфіну Марченко.

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Міністр також додав, що зовнішні умови у світі зараз такі, що Україна все одно мала б високу інфляцію, навіть якби не було війни. Мовиться про такі зовнішні чинники: розрив ланцюгів постачання, високі ціни на паливо. "І ми як і інші країни вимушені це нормально сприймати", – вважає він.

Разом з тим, як вважає Марченко, інфляційні ризики, у тому числі через емісію гривні, не мають бути першочерговими, якщо мова йде про підтримку армії. У будь-якому випадку Мінфін не може зупинити виплати військовим, а тому розраховує на підтримку НБУ.

Треба визначитися, ми хочемо виграти у цій війні – так, можуть бути певні проблеми з економікою через це, але вони вже є – або ми хочемо жити в уявному світі, коли у нас все добре і єдина проблема, яка нас може цікавити – це інфляція,

– підкреслив очільник Мінфіну.

Ситуація з інфляцією та цінами в Україні

У місячному вимірі ціни у липні зросли на 0,7%. Зростання споживчих цін у липні виявилося повільнішим, ніж прогнозував НБУ. Регулятор спрогнозував, що інфляція прискорюватиметься до кінця поточного року та почне знижуватися на початку 2023 року.

Нагадаємо, у НБУ прогнозують, що наприкінці 2022 року цей показник перевищить позначку у 30%. Загалом інфляція демонструє зростання загального рівня цін, що відображує зниження купівельної спроможності грошової одиниці. Зауважте, що чим вищий рівень її рівень в країні – тим більшу загрозу він несе для економіки.