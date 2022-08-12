Рівень інфляції в Україні

У липні цього року інфляція в Україні зросла до 22,2% річних, а ціни у місячному вимірі зросли на 0,7%. Зростання інфляції насамперед зумовлене наслідками терористичних дій росії та тимчасової окупації окремих територій. Як наслідок, порушилися ланцюги постачання, були зруйновані виробничі потужності та інфраструктура.

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Зростання споживчих цін у липні виявилося повільнішим, ніж прогнозував Національний банк. За прогнозом НБУ, інфляція прискорюватиметься до кінця поточного року та почне знижуватися на початку 2023 року,

– мовиться у коментарі НБУ.

Зауважте, стримують зростання цін фіксація тарифів на газ і тепло, а також часткове налагодження ланцюгів постачання.

Як зросли ціни на продукти

Ціни на оброблені продовольчі товари збільшилися до 22,6% річних.

збільшилися до 22,6% річних. Ціни на сирі продукти харчування – до 37,5% річних.

У липні дорожчали м'ясні та рибні продукти, масло, кондитерські вироби та безалкогольні напої. Зросли ціни на соняшникову олію на тлі очікувань щодо активізації експорту та її високої вартості на світових ринках.

Крупи дорожчали швидшими темпами у липні через вичерпання запасів та скорочення постачань. Відновилося зростання вартості яєць, що пояснюється збільшенням виробничих витрат бізнесу, у тому числі на енергію. Стрімко пришвидшилося подорожчання свинини через скорочення поголів’я свиней.

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Нагадаємо! Яйця у липні подорожчали на 8,7%, а м'ясо та м’ясопродукти – на 1,5%.

Завдяки розширенню пропозиції, у тому числі з боку домогосподарств, зростання цін на насіннєві овочі та фрукти було повільнішим, ніж очікував НБУ.

Послуги та непродовольчі товари

Зростання вартості послуг пришвидшилося до 14,9% річних. Зростала вартість послуг, пов’язаних із ремонтом житла, на тлі значного попиту громадян, які повернулися до своїх місць проживання, та дефіциту окремих витратних матеріалів та робочої сили.

Пришвидшилося зростання вартості непродовольчих товарів до 11,7% річних. Мовиться про автомобілі, товари для дому, електрону, фармацевтичні товари та товари особистого догляду. Зниження цін на одяг та взуття сповільнилося.

Це пов'язано як із вичерпанням старих запасів та обмеженим постачанням через дорогу на логістику, так і з реалізацією відкладеного попиту на тлі поступового повернення громадян до своїх місць проживання. Частковий вплив зумовила корекція офіційного курсу долара НБУ.

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