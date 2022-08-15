Напомним, что по результатам июля уровень инфляции составил 22,2% годовых. Такой уровень достаточно высок, если сравнить с довоенным состоянием, однако не критический в условиях войны, отметил глава Минфина Марченко.

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Министр также добавил, что внешние условия в мире сейчас таковы, что Украина все равно имела бы высокую инфляцию, даже если бы не было войны. Речь идет о таких внешних факторах: разрыве цепей поставок, высоких ценах на топливо. "И мы, как и другие страны, вынуждены это нормально воспринимать", – считает он.

Вместе с тем, как считает Марченко, инфляционные риски, в том числе из-за эмиссии гривны, не должны быть первоочередными, если речь идет о поддержке армии. В любом случае Минфин не может остановить выплаты военным, а потому рассчитывает на поддержку НБУ.

Надо определиться, мы хотим выиграть в этой войне – да, могут быть определенные проблемы с экономикой из-за этого, но они уже есть – или мы хотим жить в воображаемом мире, когда у нас все хорошо и единственная проблема, которая нас может интересовать – это инфляция,

– подчеркнул глава Минфина.

Ситуация с инфляцией и ценами в Украине

В месячном исчислении цены в июле выросли на 0,7%. Рост потребительских цен в июле оказался медленнее, чем прогнозировал НБУ. Регулятор спрогнозировал, что инфляция будет ускоряться до конца текущего года и начнет снижаться в начале 2023 года.

Напомним, в НБУ прогнозируют, что в конце 2022 года этот показатель превысит отметку в 30%. В целом, инфляция демонстрирует рост общего уровня цен, что отражает снижение покупательной способности денежной единицы. Заметьте, что чем выше ее уровень в стране – тем большую угрозу он несет для экономики.