Нові правила встановлення інвалідності: що змінилось у порядку надання статусу

В Україні змінився порядок встановлення інвалідності внаслідок війни. Раніше таке рішення приймали місцеві структурні підрозділи соціального захисту населення, нині ж надання цього статусу віднесено до компетенції інших структурних підрозділів.

Хто може отримати інвалідність унаслідок війни

Статус особи з інвалідністю внаслідок війни надається як військовим, так і цивільним, на основі висновку МСЕК. Цей висновок має містить відомості про встановлення групи інвалідності під час служби із захисту України внаслідок: поранення, каліцтва, контузії або захворювання.

Читайте також: Тепер вже без допомоги: які ВПО більше не отримують виплати

Тепер рішення про надання такого статусу відтепер ухвалюватимуть:

за місцем проживання або перебування у структурних підрозділах;

за адресою фактичного місця проживання людини, якщо вона має статус ВПО.

Як оформити статус

Для отримання інвалідності потрібно подати заяву одним із способом:

у паперовій формі ЦНАПу незалежно від місця реєстрації;

у Дії або за допомогою Єдиного державного реєстру ветеранів війни.

За відсутності необхідних документів для надання статусу, можна подати заяву з інформацією про ці відомості.

Збір документів, яких бракує, тепер – це обов’язок місцевих структурних підрозділів з питань ветеранської політики. Їм надано право витребувати повний пакет документів від уповноважених органів або посадових осіб у межах міжвідомчої взаємодії суб’єктів владних повноважень у формі документів або відомостей,

– стверджує Денісова.

Рішення про надання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни має бути ухвалене протягом 30 календарних днів із моменту подання заяви.