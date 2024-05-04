Нові правила встановлення інвалідності: що змінилось у порядку надання статусу
Джерело:Людмила Денісова
В Україні змінився порядок встановлення інвалідності внаслідок війни. Раніше таке рішення приймали місцеві структурні підрозділи соціального захисту населення, нині ж надання цього статусу віднесено до компетенції інших структурних підрозділів.
Хто може отримати інвалідність унаслідок війни
Статус особи з інвалідністю внаслідок війни надається як військовим, так і цивільним, на основі висновку МСЕК. Цей висновок має містить відомості про встановлення групи інвалідності під час служби із захисту України внаслідок: поранення, каліцтва, контузії або захворювання.
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Тепер рішення про надання такого статусу відтепер ухвалюватимуть:
- за місцем проживання або перебування у структурних підрозділах;
- за адресою фактичного місця проживання людини, якщо вона має статус ВПО.
Як оформити статус
Для отримання інвалідності потрібно подати заяву одним із способом:
- у паперовій формі ЦНАПу незалежно від місця реєстрації;
- у Дії або за допомогою Єдиного державного реєстру ветеранів війни.
За відсутності необхідних документів для надання статусу, можна подати заяву з інформацією про ці відомості.
Збір документів, яких бракує, тепер – це обов’язок місцевих структурних підрозділів з питань ветеранської політики. Їм надано право витребувати повний пакет документів від уповноважених органів або посадових осіб у межах міжвідомчої взаємодії суб’єктів владних повноважень у формі документів або відомостей,
– стверджує Денісова.