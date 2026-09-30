Країни-кандидати на вступ до ЄС отримають доступ до економіки блоку: у списку є Україна

Європейський Союз відкриє свою величезну економіку для країн, які очікують на вступ до блоку. Але лише за умови, що вони погодяться виступати разом із ЄС проти ворожих держав і промислових конкурентів.

Що можуть отримати країни-кандидати на вступ до ЄС

Про це йдеться у проєкті пропозиції Європейської Комісії, який отримали у POLITICO.

Країнам-кандидатам запропонують безпрецедентну "поступову інтеграцію" до єдиного ринку, зокрема безперешкодну торгівлю та доступ до дослідницьких програм, поки триває робота над їхніми заявками на вступ, згідно з проєктом плану.

У межах пакета заходів Україні, Молдові, Албанії та Чорногорії найближчими роками запропонують "дорожні карти", покликані пришвидшити процес вступу до ЄС.

Інші країни, зокрема Північна Македонія, Косово, Боснія і Герцеговина, Сербія та Туреччина, зіткнулися із затягуванням процесу – на тлі побоювань, що вони втратять зацікавленість у вступі або зблизяться з Росією чи Китаєм.

Згідно з планом Комісії, економічні переваги, які пропонуватимуть країнам-кандидатам, залежатимуть від їхньої підтримки зовнішньополітичних цілей ЄС, а доступ до єдиного ринку залежатиме від того, чи не передаватимуть вони ключові технології ворожим державам і торговельним конкурентам.

Серед сфер, у яких розглядається тісніша співпраця:

напівпровідники;

квантові технології;

біотехнології;

штучний інтелект;

космічна галузь.

Поступова інтеграція має бути відчутною для наших громадян і підприємств,

– заявив POLITICO прем’єр-міністр Косова Альбін Курті.

У середу фон дер Ляєн прибуде до Албанії для переговорів у межах свого турне країнами Західних Балкан. Вона також відвідає Косово та Північну Македонію, які не отримають прискореного шляху до вступу до ЄС за новим планом, і використає свій візит, щоб вимагати від них економічних переваг за тісніше зближення з ЄС.

Ми хочемо отримати ширший доступ до єдиного ринку ЄС, європейського фінансування та фінансових програм, а також до спільних програм у таких сферах, як енергетика, цифровізація, дослідження, освіта та інфраструктура,

– додав Курті.

Згідно з оглядом, кінцевою метою країн-кандидатів має бути повноправне членство в ЄС. Однак країни-кандидати мають пройти суворий процес, заснований на заслугах, і здійснити масштабні та довготривалі реформи.

У висновках огляду зазначається, що блок може змінити свої правила, щоб стати менш вразливим до дій окремих держав-членів, не переглядаючи фундаментальні положення законодавства ЄС і потенційно не запускаючи національні референдуми в усьому блоці.

Нагадаємо, що Брюссель вже готує індивідуальні дорожні карти для чотирьох найуспішніших держав-кандидатів на приєднання до Європейського Союзу. Серед них є Україна.