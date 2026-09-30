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30 вересня, 13:11
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Країни-кандидати на вступ до ЄС отримають доступ до економіки блоку: у списку є Україна

Валерія Моргун

Європейський Союз відкриє свою величезну економіку для країн, які очікують на вступ до блоку. Але лише за умови, що вони погодяться виступати разом із ЄС проти ворожих держав і промислових конкурентів.

Що можуть отримати країни-кандидати на вступ до ЄС

Про це йдеться у проєкті пропозиції Європейської Комісії, який отримали у POLITICO.

Країнам-кандидатам запропонують безпрецедентну "поступову інтеграцію" до єдиного ринку, зокрема безперешкодну торгівлю та доступ до дослідницьких програм, поки триває робота над їхніми заявками на вступ, згідно з проєктом плану.

  • У межах пакета заходів Україні, Молдові, Албанії та Чорногорії найближчими роками запропонують "дорожні карти", покликані пришвидшити процес вступу до ЄС.
  • Інші країни, зокрема Північна Македонія, Косово, Боснія і Герцеговина, Сербія та Туреччина, зіткнулися із затягуванням процесу – на тлі побоювань, що вони втратять зацікавленість у вступі або зблизяться з Росією чи Китаєм.

Згідно з планом Комісії, економічні переваги, які пропонуватимуть країнам-кандидатам, залежатимуть від їхньої підтримки зовнішньополітичних цілей ЄС, а доступ до єдиного ринку залежатиме від того, чи не передаватимуть вони ключові технології ворожим державам і торговельним конкурентам.

Серед сфер, у яких розглядається тісніша співпраця:

  • напівпровідники;
  • квантові технології;
  • біотехнології;
  • штучний інтелект;
  • космічна галузь.

Поступова інтеграція має бути відчутною для наших громадян і підприємств,
– заявив POLITICO прем’єр-міністр Косова Альбін Курті.

У середу фон дер Ляєн прибуде до Албанії для переговорів у межах свого турне країнами Західних Балкан. Вона також відвідає Косово та Північну Македонію, які не отримають прискореного шляху до вступу до ЄС за новим планом, і використає свій візит, щоб вимагати від них економічних переваг за тісніше зближення з ЄС.

Ми хочемо отримати ширший доступ до єдиного ринку ЄС, європейського фінансування та фінансових програм, а також до спільних програм у таких сферах, як енергетика, цифровізація, дослідження, освіта та інфраструктура,
– додав Курті.

Згідно з оглядом, кінцевою метою країн-кандидатів має бути повноправне членство в ЄС. Однак країни-кандидати мають пройти суворий процес, заснований на заслугах, і здійснити масштабні та довготривалі реформи.

У висновках огляду зазначається, що блок може змінити свої правила, щоб стати менш вразливим до дій окремих держав-членів, не переглядаючи фундаментальні положення законодавства ЄС і потенційно не запускаючи національні референдуми в усьому блоці.

Нагадаємо, що Брюссель вже готує індивідуальні дорожні карти для чотирьох найуспішніших держав-кандидатів на приєднання до Європейського Союзу. Серед них є Україна.

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