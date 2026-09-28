Серед них є Україна. Про це пише видання POLITICO.

Що відомо про наміри ЄС?

Нові пропозиції Єврокомісії стосуватимуться України, Молдови, Албанії та Чорногорії. Двоє високопосадовців підтвердили журналістам, що саме ці країни розглядаються як головні претенденти на швидке приєднання. Решта держав поки залишаться поза цим прискореним процесом.

Дорожні карти вперше дадуть кандидатам гарантії вступу за умови виконання необхідних реформ. Один із європейських чиновників пояснив, що документи чітко визначать очікування від кожної країни та створять зобов'язання для нинішніх членів блоку. Окрім того, плани встановлять приблизні дати формального закриття переговорних кластерів.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на початку вересня пообіцяла цілеспрямовану підтримку кандидатам, які досягли найбільшого прогресу. Чиновники підтвердили, що країнам, які перебувають на ранніх етапах процесу, дорожні карти не нададуть. Серед них:

Косово;

Північна Македонія;

Боснія і Герцеговина;

Грузія;

Туреччина;

Сербія.

Що кажуть у ЄС про розширення?

Брюссель прагне прискорити процес, щоб захистити майбутніх членів від розчарування та тиску з боку Росії чи Китаю. Видача дорожніх карт відбувається на тлі окремого перегляду політики ЄС "перед розширенням". На думку чиновників, країнам-кандидатам потрібно запропонувати кращий шлях до "поступової інтеграції", який би використовував економічні вигоди та доступ до спільних проєктів як винагороду за прогрес.

Розширення залишається геополітичним імперативом. Однак вступ потребує часу,

– йдеться у документах ЄС.

Очікується, що 6 жовтня радник президентки Єврокомісії представить оновлену політику підготовки до розширення. А вже 15 жовтня лідери країн ЄС зберуться на дводенний саміт у Брюсселі, де обговорять темпи прийняття нових членів. Комісарка з питань розширення Марта Кос висловила сподівання, що ці кроки забезпечать справжню "осінь розширення" після років повільного прогресу.

Нагадаємо, що у п'ятницю, 25 вересня, держави-члени ЄС погодили умови розблокування коштів Європейського фонду миру для України. Йдеться про суму у розмірі 6,6 мільярда євро.