Среди них есть Украина. Об этом пишет издание POLITICO.

Что известно о намерениях ЕС?

Новые предложения Еврокомиссии коснутся Украины, Молдовы, Албании и Черногории. Два высокопоставленных чиновника подтвердили журналистам, что именно эти страны рассматриваются как главные претенденты на быстрое вступление. Остальные государства пока останутся вне этого ускоренного процесса.

"Дорожные карты" впервые дадут кандидатам гарантии вступления при условии выполнения необходимых реформ. Один из европейских чиновников пояснил, что документы четко определят ожидания от каждой страны и установят обязательства для нынешних членов блока. Кроме того, планы установят приблизительные даты формального закрытия переговорных кластеров.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в начале сентября пообещала целенаправленную поддержку кандидатам, достигшим наибольшего прогресса. Чиновники подтвердили, что странам, находящимся на ранних этапах процесса, дорожные карты предоставлены не будут. Среди них:

Косово;

Северная Македония;

Босния и Герцеговина;

Грузия;

Турция;

Сербия.

Что говорят в ЕС о расширении?

Брюссель стремится ускорить процесс, чтобы защитить будущих членов от разочарования и давления со стороны России или Китая. Выдача "дорожных карт" происходит на фоне отдельного пересмотра политики ЕС "перед расширением". По мнению чиновников, странам-кандидатам нужно предложить лучший путь к "постепенной интеграции", который бы использовал экономические выгоды и доступ к совместным проектам в качестве вознаграждения за прогресс.

Расширение остается геополитическим императивом. Однако вступление требует времени,

– говорится в документах ЕС.

Ожидается, что 6 октября советник председателя Еврокомиссии представит обновленную политику подготовки к расширению. А уже 15 октября лидеры стран ЕС соберутся на двухдневный саммит в Брюсселе, где обсудят темпы принятия новых членов. Комиссар по вопросам расширения Марта Кос выразила надежду, что эти шаги обеспечат настоящую "осень расширения" после многих лет медленного прогресса.

Напомним, что в пятницу, 25 сентября, государства-члены ЕС согласовали условия разблокирования средств Европейского фонда мира для Украины. Речь идет о сумме в размере 6,6 миллиарда евро.