Куда пойдут деньги от Евросоюза

Деньги будут распределены по трем направлениям, о чем сообщила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в социальной сети Х.

Это хорошая новость для Украины и плохая новость для России,

– подчеркнула Каллас.

Из этой суммы 900 миллионов евро будут направлены на военную вспомогательную миссию ЕС для Украины.

Что касается новых совместных закупок оборудования, то еще 1 миллиард евро будет использован.

А 4,7 миллиарда евро – на компенсацию расходов государств-членов.

Более того, некоторые из них уже заявили, что направят свою долю Украине.

Кая Каллас добавила, что гибридные атаки Москвы направлены на то, чтобы запугать Европу и заставить ее сократить поддержку Украины. Однако Европа поступает совершенно противоположным образом.

Напомним, что Европейский Союз в настоящее время активно поддерживает Украину. Особенно это актуально в преддверии зимы.

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В ближайшее время Украина получит почти 3 миллиарда евро. Финансирование осуществляется в рамках программы Ukraine Facility.