Куди спрямують гроші від Євросоюзу

Гроші розподілять за трьома напрямками, про що повідомила висока представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас у соцмережі Х.

Це хороша новина для України та погана новина для Росії,

– наголосила Каллас.

З цієї суми 900 мільйонів євро спрямують на військову допоміжну місію ЄС для України.

Ще 1 мільярд євро буде використано для нових спільних закупівель обладнання.

А 4,7 мільярда євро – на компенсацію витрат держав-членів.

Ба більше, деякі з них уже заявили, що спрямують свою частку Україні.

Кая Каллас додала, що гібридні атаки Москви мають на меті залякати Європу, аби вона скоротила свою підтримку України. Однак Європа робить зовсім протилежне.

Нагадаємо, що Європейський Союз наразі активно підтримує Україну. Особливо це актуально напередодні зими.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Незабаром Україна отримає майже 3 мільярди євро. Фінансування відбувається в межах програми Ukraine Facility.