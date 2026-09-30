Що можуть отримати країни-кандидати на вступ до ЄС
Про це йдеться у проєкті пропозиції Європейської Комісії, який отримали у POLITICO.
Країнам-кандидатам запропонують безпрецедентну "поступову інтеграцію" до єдиного ринку, зокрема безперешкодну торгівлю та доступ до дослідницьких програм, поки триває робота над їхніми заявками на вступ, згідно з проєктом плану.
- У межах пакета заходів Україні, Молдові, Албанії та Чорногорії найближчими роками запропонують "дорожні карти", покликані пришвидшити процес вступу до ЄС.
- Інші країни, зокрема Північна Македонія, Косово, Боснія і Герцеговина, Сербія та Туреччина, зіткнулися із затягуванням процесу – на тлі побоювань, що вони втратять зацікавленість у вступі або зблизяться з Росією чи Китаєм.
Згідно з планом Комісії, економічні переваги, які пропонуватимуть країнам-кандидатам, залежатимуть від їхньої підтримки зовнішньополітичних цілей ЄС, а доступ до єдиного ринку залежатиме від того, чи не передаватимуть вони ключові технології ворожим державам і торговельним конкурентам.
Серед сфер, у яких розглядається тісніша співпраця:
- напівпровідники;
- квантові технології;
- біотехнології;
- штучний інтелект;
- космічна галузь.
Поступова інтеграція має бути відчутною для наших громадян і підприємств,
– заявив POLITICO прем’єр-міністр Косова Альбін Курті.
У середу фон дер Ляєн прибуде до Албанії для переговорів у межах свого турне країнами Західних Балкан. Вона також відвідає Косово та Північну Македонію, які не отримають прискореного шляху до вступу до ЄС за новим планом, і використає свій візит, щоб вимагати від них економічних переваг за тісніше зближення з ЄС.
Ми хочемо отримати ширший доступ до єдиного ринку ЄС, європейського фінансування та фінансових програм, а також до спільних програм у таких сферах, як енергетика, цифровізація, дослідження, освіта та інфраструктура,
– додав Курті.
Згідно з оглядом, кінцевою метою країн-кандидатів має бути повноправне членство в ЄС. Однак країни-кандидати мають пройти суворий процес, заснований на заслугах, і здійснити масштабні та довготривалі реформи.
У висновках огляду зазначається, що блок може змінити свої правила, щоб стати менш вразливим до дій окремих держав-членів, не переглядаючи фундаментальні положення законодавства ЄС і потенційно не запускаючи національні референдуми в усьому блоці.
Нагадаємо, що Брюссель вже готує індивідуальні дорожні карти для чотирьох найуспішніших держав-кандидатів на приєднання до Європейського Союзу. Серед них є Україна.