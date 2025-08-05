Ризики великі: як пенсіонерам, що перебувають за кордоном, не втратити свої виплати
- Українці за кордоном можуть втратити пенсії, якщо не пройдуть щорічну ідентифікацію.
- Ідентифікацію можна пройти через електронний кабінет на порталі Пенсійного фонду, під час відеозв'язку з представником ПФУ, або через дипломатичну установу України.
Українці, які перебувають за кордоном, ризикують втратити свої пенсії. Аби цього не сталося, пенсіонери мають дотримуватися певних правил.
Чому українці за кордоном можуть втратити пенсії?
Річ у тім, що наразі Пенсійний фонд може легально і регулярно отримувати інформацію від прикордонників, міграційної служби та Міністерства закордонних справ про пенсіонерів, які виїхали за кордон, передає 24 Канал з посиланням на експерта з пенсійних питань Сергія Коробкіна.
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Він пояснив: це дасть можливість швидко припиняти виплати тим, хто "втратив пильність і вчасно не дав про себе знати належним чином".
Аби не втратити пенсію, слід проходити процедуру ідентифікації щороку до 31 грудня. Якщо цього не зробити, то з 1 січня наступного року виплати будуть призупинені.
Зверніть увагу! Таку норму ВРУ ухвалила у квітні 2024 року. Однак додатковий порядок до закону український уряд затвердив лише весною поточного року.
Що робити, якщо все ж припинили виплачувати пенсію?
У разі припинення пенсійних виплат через відсутність ідентифікації, слід пройти перевірку до кінця того ж року. Тоді ПФУ відновить виплати з того дня, коли їх було припинено.
Як пройти ідентифікацію?
Українці за кордоном можуть пройти ідентифікацію такими способами способами:
- через електронний кабінет на вебпорталі ПФУ (у цьому випадку потрібна авторизація за допомогою Дія.Підпису);
- під час відеозв’язку з представником ПФУ (слід пред’явити документи);
- через дипломатичну установу України в країні тимчасового перебування.
Зауважте! В останньому випадку людині необхідно отримати офіційне підтвердження, що особа жива, і надіслати цей документ до Пенсійного фонду рекомендованим листом або листом з оголошеною цінністю.