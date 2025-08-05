Українці, які перебувають за кордоном, ризикують втратити свої пенсії. Аби цього не сталося, пенсіонери мають дотримуватися певних правил.

Чому українці за кордоном можуть втратити пенсії?

Річ у тім, що наразі Пенсійний фонд може легально і регулярно отримувати інформацію від прикордонників, міграційної служби та Міністерства закордонних справ про пенсіонерів, які виїхали за кордон, передає 24 Канал з посиланням на експерта з пенсійних питань Сергія Коробкіна.

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Він пояснив: це дасть можливість швидко припиняти виплати тим, хто "втратив пильність і вчасно не дав про себе знати належним чином".

Аби не втратити пенсію, слід проходити процедуру ідентифікації щороку до 31 грудня. Якщо цього не зробити, то з 1 січня наступного року виплати будуть призупинені.

Зверніть увагу! Таку норму ВРУ ухвалила у квітні 2024 року. Однак додатковий порядок до закону український уряд затвердив лише весною поточного року.

Що робити, якщо все ж припинили виплачувати пенсію? У разі припинення пенсійних виплат через відсутність ідентифікації, слід пройти перевірку до кінця того ж року. Тоді ПФУ відновить виплати з того дня, коли їх було припинено.



Як пройти ідентифікацію?

Українці за кордоном можуть пройти ідентифікацію такими способами способами:

через електронний кабінет на вебпорталі ПФУ (у цьому випадку потрібна авторизація за допомогою Дія.Підпису);

під час відеозв’язку з представником ПФУ (слід пред’явити документи);

через дипломатичну установу України в країні тимчасового перебування.

Зауважте! В останньому випадку людині необхідно отримати офіційне підтвердження, що особа жива, і надіслати цей документ до Пенсійного фонду рекомендованим листом або листом з оголошеною цінністю.