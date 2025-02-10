Хто з українців може втратити субсидію весною 2025 року

Станом на зараз чимало українців можуть оформити субсидію. Вона допоможе їм у сплаті комунальних платежів.

Хто може отримати субсидію

Однак існують умови, за яких родину можуть позбавити цієї допомоги, пише 24 канал з посиланням на Мінсоцполітики.

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Наразі житлова субсидія надається тим домогосподарствам, у яких витрати на комунальні послуги перевищують встановлений для них обов’язковий платіж.

Він визначається індивідуально для кожної родини за формулою, в якій головним показником є рівень доходів. Зокрема субсидія покриває частину витрат на такі послуги:

опалення;

електропостачання;

постачання гарячої води;

вивезення побутових відходів;

газопостачання та його розподіл;

утримання багатоквартирного будинку;

централізоване водопостачання і водовідведення.

Кого можуть позбавити субсидії весною 2025 року

Однак кожного місяця ОСББ та керуючі компанії передають інформацію щодо заборгованості громадян у галузі комунальних послуг до органів соцзахисту.

Тому можуть втратити субсидію за таких умов:

заборгованість за комуналку перевищила 680 гривень; борг залишається несплаченим щонайменше три місяці.

Крім боргів, існує ще кілька факторів, які можуть вплинути на припинення субсидії: