Хто з українців може втратити субсидію весною 2025 року
- Житлова субсидія надається домогосподарствам, де витрати на комунальні послуги перевищують обов’язковий платіж, визначений на основі доходів.
- Субсидію можуть втратити через заборгованість, смерть заявника, недекларовані доходи, зміну місця проживання, або великі покупки понад 100 тисяч гривень.
Станом на зараз чимало українців можуть оформити субсидію. Вона допоможе їм у сплаті комунальних платежів.
Хто може отримати субсидію
Однак існують умови, за яких родину можуть позбавити цієї допомоги, пише 24 канал з посиланням на Мінсоцполітики.
Читайте також Які виплати та пільги доступні пенсіонерам у 2025 році
Наразі житлова субсидія надається тим домогосподарствам, у яких витрати на комунальні послуги перевищують встановлений для них обов’язковий платіж.
Він визначається індивідуально для кожної родини за формулою, в якій головним показником є рівень доходів. Зокрема субсидія покриває частину витрат на такі послуги:
- опалення;
- електропостачання;
- постачання гарячої води;
- вивезення побутових відходів;
- газопостачання та його розподіл;
- утримання багатоквартирного будинку;
- централізоване водопостачання і водовідведення.
Кого можуть позбавити субсидії весною 2025 року
Однак кожного місяця ОСББ та керуючі компанії передають інформацію щодо заборгованості громадян у галузі комунальних послуг до органів соцзахисту.
Тому можуть втратити субсидію за таких умов:
- заборгованість за комуналку перевищила 680 гривень;
- борг залишається несплаченим щонайменше три місяці.
Крім боргів, існує ще кілька факторів, які можуть вплинути на припинення субсидії:
- смерть основного заявника, на якого була оформлена допомога;
- виявлення у ході перевірки, що реальні доходи сім’ї вищі за задекларовані;
- зміна місця проживання отримувачем, оскільки субсидія закріплена за конкретною адресою;
- будь-ким із членів домогосподарства була здійснена велика покупка на суму понад 100 тисяч гривень.