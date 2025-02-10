Хто може отримати субсидію

Однак існують умови, за яких родину можуть позбавити цієї допомоги, пише 24 канал з посиланням на Мінсоцполітики.

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Наразі житлова субсидія надається тим домогосподарствам, у яких витрати на комунальні послуги перевищують встановлений для них обов’язковий платіж.

Він визначається індивідуально для кожної родини за формулою, в якій головним показником є рівень доходів. Зокрема субсидія покриває частину витрат на такі послуги:

  • опалення;
  • електропостачання;
  • постачання гарячої води;
  • вивезення побутових відходів;
  • газопостачання та його розподіл;
  • утримання багатоквартирного будинку;
  • централізоване водопостачання і водовідведення.

Кого можуть позбавити субсидії весною 2025 року

Однак кожного місяця ОСББ та керуючі компанії передають інформацію щодо заборгованості громадян у галузі комунальних послуг до органів соцзахисту.
Тому можуть втратити субсидію за таких умов:

  1. заборгованість за комуналку перевищила 680 гривень;
  2. борг залишається несплаченим щонайменше три місяці.

Крім боргів, існує ще кілька факторів, які можуть вплинути на припинення субсидії:

  • смерть основного заявника, на якого була оформлена допомога;
  • виявлення у ході перевірки, що реальні доходи сім’ї вищі за задекларовані;
  • зміна місця проживання отримувачем, оскільки субсидія закріплена за конкретною адресою;
  • будь-ким із членів домогосподарства була здійснена велика покупка на суму понад 100 тисяч гривень.