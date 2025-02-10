Кто может получить субсидию

Однако существуют условия, при которых семью могут лишить этой помощи, пишет 24 канал со ссылкой на Минсоцполитики.

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Сейчас жилищная субсидия предоставляется тем домохозяйствам, в которых расходы на коммунальные услуги превышают установленный для них обязательный платеж.

Он определяется индивидуально для каждой семьи по формуле, в которой главным показателем является уровень доходов. В частности субсидия покрывает часть расходов на такие услуги:

  • отопление;
  • электроснабжение;
  • снабжение горячей водой;
  • вывоз бытовых отходов;
  • газоснабжение и его распределение;
  • содержание многоквартирного дома;
  • централизованное водоснабжение и водоотвод.

Кого могут лишить субсидии весной 2025 года

Однако каждый месяц ОСМД и управляющие компании передают информацию о задолженности граждан в области коммунальных услуг в органы соцзащиты.
Поэтому могут потерять субсидию при следующих условиях:

  1. задолженность за коммуналку превысила 680 гривен;
  2. долг остается неоплаченным минимум три месяца.

Кроме долгов, существует еще несколько факторов, которые могут повлиять на прекращение субсидии:

  • смерть основного заявителя, на которого была оформлена помощь;
  • выявление в ходе проверки, что реальные доходы семьи выше задекларированных;
  • изменение места жительства получателем, поскольку субсидия закреплена за конкретным адресом;
  • кем-либо из членов домохозяйства была осуществлена крупная покупка на сумму более 100 тысяч гривен.