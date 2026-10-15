Удар по бюджету: через обстріли Україна втратить 1,5 мільярда доларів податків

Систематичний терор ворога продовжує виснажувати фінансові резерви нашої держави. Урядовці вже підраховують колосальні збитки, які безпосередньо вплинуть на фінансування найважливіших сфер наступного року.

Яких збитків завдали обстріли та де шукатимуть гроші

Через постійні російські удари по критичній інфраструктурі та зупинку підприємств Україна недоотримає близько 1,5 мільярда доларів податків до кінця поточного року. Водночас потреба у зовнішньому фінансуванні на 2027 рік вже перевищила 52 мільярди доларів, з яких понад 32,6 мільярда ще доведеться знайти, про що заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

Наступного року левова частка державних коштів піде на виживання країни. Бюджетні видатки на оборону та безпеку становитимуть майже 44% ВВП, проте цього недостатньо. Позабюджетна потреба для Сил оборони оцінюється у додаткові 45 мільярдів доларів.

Майже 20 мільярдів доларів уже чітко визначено в межах домовленостей із Європейським Союзом, МВФ та Японією,

– зазначив очільник уряду під час виступу на щорічних зборах МВФ і Світового банку.

Від того, чи вдасться залучити решту суми, прямо залежить обороноздатність країни, виплата пенсій, підтримка лікарень та бізнесу.

Що відомо про передісторію подій та фінансові кроки ворога

Поки Україна шукає ресурси для захисту, Росія готується до тривалого протистояння. Як вже повідомлялося, Путін рекордно збільшив військові витрати на 2026 рік до майже 199 мільярдів доларів, що становить 46% усіх бюджетних видатків країни-агресорки. На тлі цієї загрози сусідні країни також безпрецедентно озброюються: наприклад, Польща витратить 26 мільярдів доларів на захист населення, переходячи до капітального будівництва укриттів.

Щоб забезпечити стабільність, цього тижня український уряд має ухвалити всі необхідні рішення для продовження фінансування, а Верховна Рада – розглянути ключові законопроєкти, яких вимагають міжнародні партнери.