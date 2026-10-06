На що Варшава виділяє мільярди

Уряд Польщі планує затвердити нову програму захисту на 2027 – 2031 роки, заявив прем'єр-міністр Дональд Туск у вівторок, 6 жовтня, пише Reuters.

П'ять років повного фінансування програми – йдеться про дуже великі кошти, гарантовані для захисту цивільного населення. Це переважно будуть інвестиції,

– підкреслив очільник польського уряду.

Що передбачає програма

Замість точкових і термінових закупівель, як це було раніше з генераторами, країна переходить до капітального будівництва.

Головними пріоритетами стануть зведення надійних захисних споруд та укриттів усіх типів. Крім того, фінансування спрямують:

на закупівлю сучасного рятувального обладнання;

модернізацію інфраструктури;

та забезпечення безперебійного постачання води й електроенергії.

Окрему увагу приділять створенню стратегічних запасів на випадок кризових ситуацій. Також фінансуватимуть системи оповіщення, ІТ-системи та захищений зв'язок між установами й службами.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Значну частину бюджету, а саме близько 30 мільярдів злотих, передадуть безпосередньо в регіони через воєвод.

Подаватимуть заявки органи місцевого самоврядування, щоб вони мали вирішальний голос щодо того, які саме інвестиції потрібні – чи це укриття, пожежна частина, чи питання телекомунікацій,

– пояснив прем'єр.

Програма розрахована не лише на випадок воєнних загроз, а й на природні катастрофи, зокрема повені.

Нагадаємо, розширення програми безпеки відбувається на тлі триваючої війни Росії проти України та посилення атак на західні українські регіони. Польща також суттєво збільшила витрати на оборону – вони становлять майже 5% ВВП країни.