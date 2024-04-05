Блокада кордону: як НБУ оцінив втрати імпортерів
Джерело:НБУ
Через блокаду кордону з Польщею, у лютому не відбулося традиційного для України зростання імпорту. За оцінкою НБУ, втрати склали 350 - 400 мільйонів доларів.
Скільки втратив імпорт
Найбільше знизився імпорт наступних товарів:
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- продовольчих товарів – риба, плоди, горіхи;
- промислових виробів – одяг, взуття;
- деревини.
Проте зріс імпорт нафтопродуктів та окремої хімічної продукції (добрив та фармацевтики).
Це може свідчити як про нижчу інтенсивність блокування кордонів для автомобільних перевезень товарів військового призначення, так і переорієнтацію цих закупівель на інші торгові та транспортні шляхи,
– написали у НБУ.
Що з експортом
Натомість обсяги експорту зернових у лютому були найвищими з початку повномасштабного вторгнення. Проте трохи меншими, ніж у січні 2022 року.
Загалом експорт товарів у січні-лютому був максимально наближений до показників до повномасштабного вторгнення,
– додав регулятор.
Варто зауважити, що експорт продукції ГМК пригальмував через кризу на Червоному морі та послаблення попиту з боку Китаю. Нагадаємо, що поставки цієї продукції орієнтуються на країни Азії.