Блокада кордону: як НБУ оцінив втрати імпортерів

Через блокаду кордону з Польщею, у лютому не відбулося традиційного для України зростання імпорту. За оцінкою НБУ, втрати склали 350 - 400 мільйонів доларів.

Скільки втратив імпорт

Найбільше знизився імпорт наступних товарів:

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продовольчих товарів – риба, плоди, горіхи;

промислових виробів – одяг, взуття;

деревини.

Проте зріс імпорт нафтопродуктів та окремої хімічної продукції (добрив та фармацевтики).

Це може свідчити як про нижчу інтенсивність блокування кордонів для автомобільних перевезень товарів військового призначення, так і переорієнтацію цих закупівель на інші торгові та транспортні шляхи,

– написали у НБУ.

Що з експортом

Натомість обсяги експорту зернових у лютому були найвищими з початку повномасштабного вторгнення. Проте трохи меншими, ніж у січні 2022 року.

Загалом експорт товарів у січні-лютому був максимально наближений до показників до повномасштабного вторгнення,

– додав регулятор.

Варто зауважити, що експорт продукції ГМК пригальмував через кризу на Червоному морі та послаблення попиту з боку Китаю. Нагадаємо, що поставки цієї продукції орієнтуються на країни Азії.