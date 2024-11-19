Яких збитків зазнала Росія через західні санкції

Санкції проти Росії, з одного боку, допомагають обмежити економічний потенціал країни. З іншого боку, ці обмеження не завжди демонструють ефективність, особливо в питаннях торгівлі сировиною.

Скільки Росія втратила від санкцій

Уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк розповів, скільки коштів втратила Росія через обмеження, повідомляє 24 Канал з посиланням на видання "РБК-Україна".

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Владислав Власюк Уповноважений президента з питань санкційної політики Фактично вони попрощались з 300 мільярдами доларів суверенних активів. Плюс, 200 мільярдами доларів, які Росія не заробила на експорті енергоносіїв. Газпром став збитковим. Непогані цифри, але росіяни й зараз заробляють до 20 мільярдів доларів на місяць тільки на експорті сирої нафти. Це багато.

Що стосується газу, то доходи зменшились, а капіталізація "Газпрому" знизилась, компанія перейшла в збитки.

Фонд національного добробуту фактично вичерпано. Ставка Центробанку наразі становить 21% – це результат спроби стабілізувати економіку.

Що посилює ефект від санкцій

За словами Владислава Власюка, проблема в тому, що Росія вливає значні кошти в оборонний комплекс, але не забезпечує достатньо фінансування для інших секторів.

Є макроекономічні показники, які втішають більше, але є й такі, які викликають занепокоєння.

Зауважте! На наступний рік у бюджеті Росії закладено 140-160 мільярдів доларів на військові потреби, а ще стільки ж приховано під іншими статтями для тих же цілей.