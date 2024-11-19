У банку пояснили причину збою в роботі, про який не попереджали. Хоча раніше людей попереджали про регламентні роботи в "Приват24".

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Чому не працює "Приват24"

У "Приватбанку" пояснили, що ввечері 18 листопада виникли складнощі в роботі деяких сервісів банку.

Наші фахівці вже працюють над вирішенням питання,

– запевнили у банку.

Там пояснили, що варто спробувати виконати потрібну операцію пізніше та подякували людям за розуміння та терпіння.

До речі, через те, що цього разу про регламентні роботи клієнтам банку не повідомляли, люди в коментарях писали, що додаток "Приват24" не працює та запитували, чому не попередили про регламентні роботи.

Варто зауважити, що тепер українці в ЄС можуть знімати гроші на касах магазинів без комісії за допомогою карток Mastercard від "Приватбанку". Послуга доступна у Німеччині, Польщі та інших країнах ЄС, а також Великій Британії та Австралії. Можливість діятиме у популярних мережах магазинів.