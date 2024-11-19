В банке объяснили причину сбоя в работе, о котором не предупреждали. Хотя ранее людей предупреждали о регламентных работах в "Приват24".

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Почему не работает "Приват24"

В "Приватбанке" объяснили, что вечером 18 ноября возникли сложности в работе некоторых сервисов банка.

Наши специалисты уже работают над решением вопроса,

– заверили в банке.

Там объяснили, что стоит попробовать выполнить нужную операцию позже и поблагодарили людей за понимание и терпение.

Кстати, из-за того, что на этот раз о регламентных работах клиентам банка не сообщали, люди в комментариях писали, что приложение "Приват24" не работает и спрашивали, почему не предупредили о регламентных работах.

Стоит заметить, что теперь украинцы в ЕС могут снимать деньги на кассах магазинов без комиссии с помощью карт Mastercard от "Приватбанка". Услуга доступна в Германии, Польше и других странах ЕС, а также Великобритании и Австралии. Возможность будет действовать в популярных сетях магазинов.