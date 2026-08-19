Країна досягли угоди: Трамп призупинив введення мит на товари з Канади

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що призупинив запровадження мит у 50% на товари з Канади. Призупинення відбувається на три дні.

Що повідомив Трамп щодо запровадження мит щодо Канади

Трамп повідомив, що дві країни досягли домовленості, про що зазначили у Білому домі з посиланням на допис лідера США.

Дональд Трамп Президент США Я призупинив дію 50% мит проти Канади, які мали набути чинності завтра вранці на триденний період, з огляду на те, що Канада та США, за умови остаточного оформлення документів, досягли угоди!

Також Трамп додав, що нафтопровід між Канадою та США – Keystone XL, – який багато років тому був зупинений "Сонним Джо" Байденом (попередній президент США – 24 Канал), можливо, буде "воскресений із могили".

Дональд Трамп та прем’єр-міністр Канади Марк Карні поговорили у вівторок після обіду – це була їхня друга розмова цього тижня. Тим часом їхні переговорники вже кілька тижнів ведуть інтенсивні та непрозорі переговори. Про це пише Reuters.

Поки ми продовжуємо цю роботу, Канада зосереджена на розбудові сильнішої, більш незалежної та конкурентоспроможної економіки всередині країни,

– заявив Карні.

В офісі торгового представника США Джеймісона Гріра заявили, що угода передбачатиме "всеосяжний доступ до ринку для всіх американських товарів, зобов’язання у сфері економічної безпеки, узгодження правил цифрової торгівлі" та інші положення.

У прокламації, опублікованій на сайті Білого дому, Трамп заявив, що отримав від Канади зобов’язання врегулювати занепокоєння США щодо мит на молочні продукти, алкогольні напої та автомобілі.

У Bloomberg раніше писали, що Канада намагається укласти угоду з адміністрацією Трампа у вівторок, до опівночі, щоб уникнути мита на мільярди доларів.

Зокрема, мито мало бути поширено приблизно на 20 мільярдів доларів канадського імпорту до США. Це близько 5% усього канадського експорту до сусідньої країни.

Нагадаємо, що у липні Дональд Трамп підписав указ про запровадження цього мита. У Сполучених Штатах заявили, що Канада нібито створює нерівні умови для американських виробників автомобілів, молочної продукції та алкогольних напоїв.