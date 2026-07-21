Які товари потрапили під нові мита США

Президент США Дональд Трамп підписав указ про запровадження 50-відсоткового мита на широкий перелік товарів, що імпортуються з Канади. Як повідомляє BBC, нові тарифи набудуть чинності через 30 днів і стануть черговим етапом загострення торгівельного конфлікту між двома найбільшими економіками Північної Америки.

У Білому домі пояснили рішення тим, що Канада нібито створює нерівні умови для американських виробників автомобілів, молочної продукції та алкогольних напоїв. Під нові обмеження потрапили як споживчі товари, зокрема вино та хокейне спорядження, так і промислова продукція, включаючи цемент.

Водночас США не поширили нові мита на стратегічно важливі товари. Виняток зробили для енергоносіїв, калійних добрив, критично важливих мінералів і риби.

Як відреагувала Канада та через що виник конфлікт

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що Оттава має намір активізувати переговори зі США найближчими тижнями. За його словами, рішення Вашингтона є одностороннім і суперечить положенням Угоди між США, Канадою та Мексикою (USMCA).

Торговельні суперечки між країнами тривають уже тривалий час. Наразі США вже застосовують мита у розмірі від 15% до 50% на канадську сталь, алюміній і мідь, 35% – на пиломатеріали та 25% – на окремі автомобільні комплектуючі. У відповідь Канада запровадила 25-відсоткові мита на деякі категорії американської сталі, алюмінію та автомобілів.

Новий указ Дональда Трампа зосереджується на кількох ключових предметах суперечки: оподаткуванні американських автомобілів і комплектуючих, канадській системі квотування імпорту молочної продукції, яка передбачає мита понад 300% після перевищення встановлених лімітів, а також бойкоті американської алкогольної продукції, який запровадили більшість канадських провінцій.

Представники бізнесу вже закликали обидві сторони повернутися до переговорів. У Канадській торговій палаті нові тарифи назвали прикрим рішенням, тоді як американські виробники алкоголю попередили, що подальша ескалація може призвести до нових дзеркальних торговельних обмежень.

Зверніть увагу, США раніше погрожували Індії новими митами, звинувачуючи у використанні примусової праці. Ці звинувачення ставлять під загрозу торгівельну угоду між країнами, яку й так не можуть остаточно затвердити вже багато місяців.