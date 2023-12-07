Як зростатиме ВПП України у 2024 році: прогнозує НБУ

Попри війну, НБУ стверджує, що економіка України відновлюється. Ба більше, цей процес відбувається швидше, ніж очікувалося раніше.

Передбачається, що у 2024 році реальний ВВП України збільшиться на 3,6%. А у 2025 році – зростання ВВП пришвидшиться до 6% після зниження безпекових ризиків. Це є головним припущенням прогнозу НБУ.

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Водночас очікується, що до кінця 2023 року ВВП країни зросте на 5%. Хоча ще на початку року експерти оцінювали можливі зміни на рівні менш як 1%.

Що таке ВВП Валовий внутрішній продукт – сукупна вартість усіх товарів та послуг, створених на економічній території країни за певний проміжок часу з метою їх кінцевого використання.

Завдяки чому зростає ВВП

Насамперед ВВП України зростає завдяки:

адаптивності українського бізнесу та населення до умов воєнного часу: навіть за складних умов підприємства змогли швидко й ефективно налагодити виробництво та логістику;

внеску аграріїв: цього року погодні умови сприяли високій урожайності, а за деякими культурами вона навіть була рекордною;

цього року погодні умови сприяли високій урожайності, а за деякими культурами вона навіть була рекордною; високим бюджетним витратам на армію, соціальну підтримку та проєкти відновлення пошкодженої інфраструктури;

Окрім цього, наявність стабільного внутрішнього середовища, яке характеризується помірною інфляцією, стійкими валютним ринком та надійною банківською системою – формує необхідну основу для подальшого економічного відновлення.

Який рівень інфляції прогнозуються

У листопаді Кабмін покращив прогноз інфляції на 2023 рік, зменшивши його з 14,7% до 7,1%. На наступний рік прогноз також покращили, зменшивши його з 10,8% до 9,7% (розрахунок від грудня до грудня).

Зменшення рівня інфляції в першу чергу пояснюється великою кількістю доступних продуктів харчування, завдяки високим врожаям, зростанням виробництва.