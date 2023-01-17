Економіка деяких країн може знизитись на 8 –12%, – МВФ

Фрагментація світової економіки, що посилюється після десятиліть поглиблення економічної інтеграції, може суттєво скоротити ВВП різних країн. Також світова економіка може знизитись на 7%.

Скорочення ВВП через економічну фрагментацію

У МВФ вважають, що навіть обмежена фрагментація може скоротити світовий ВВП на 0,2%, а посилюючись – на 7%. Економіка ж різних країн може скоротитись від 8 до 12%.

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Також там зауважили, що глобальні потоки товарів та капіталу вирівнялися після світової фінансової кризи 2008 – 2009 років та різкого збільшення торгових обмежень, що спостерігалася у наступні роки.

Разом з тим пандемія COVID-19 та вторгнення Росії в Україну стали додатковим випробуванням для міжнародних відносин та посилили скептицизм щодо переваг глобалізації.

Економіка з низьким доходом

У МВФ вважають, що розрив торговельних зв’язків несприятливим чином вплине на країни з низьким доходом і на менш забезпечених споживачів у країнах з розвиненою економікою. Це станеться через те, що обмеження на транскордонну міграцію позбавлять країни, що приймають, цінних навичок і скоротять грошові перекази до країн походження мігрантів.

Скорочення потоків капіталу зменшить прямі іноземні інвестиції, а скорочення міжнародного співробітництва створить ризики задля забезпечення життєво важливих глобальних суспільних благ.

Країни з найбільшим ризиком

У МВФ вважають, що найбільше ризику економічна фрагментація несе країнам з ринками, що розвиваються, та з низькими доходами. Все через те, що світова економіка скоріш за все перейде до більшої фінансової регіоналізації та фрагментованої глобальної платіжної системи.

Глобальна економічна фрагментація може призвести до вищої макроекономічної волатильності, серйозніших криз та більшого тиску на національні резерви,

– зазначили у МВФ.

Це також може послабити здатність світової спільноти підтримувати країни, що переживають кризу, та ускладнити врегулювання майбутніх криз суверенної заборгованості.

До слова, в Україні Мінекономіки оцінило падіння ВВП у 2022 році на рівні 30,4% (±2%).